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Новый МЕГАкомплекс по Переработке СПГ а в Усть-Луге. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Новый МЕГАкомплекс по Переработке СПГ а в Усть-Луге. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«Газпром» будет перерабатывать в Усть-Луге газ гигантского месторождения Ранее на этот участок на Ямале претендовал НОВАТЭК, но монополия выбрала другого партнера
Гигантское Тамбейское месторождение с запасами 5,2 трлн куб. м газа станет ресурсной базой проекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге. На покупку этого актива у «Газпрома» ранее претендовал НОВАТЭК

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rBEffBdOdek
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