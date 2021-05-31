"Добро или зло предыдущего уровня развития, становиться своей противоположностью на следующем уровне развития".

Или говоря проще: одно и то же явление или действие, на разных этапах нашей жизни, может быть то добром, то злом.

Чтобы порасуждать на эту тему подробней и попытаться понять как можно зло сделать добром и наоборот, мы решили записать эту беседу…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!