Военная приемка. Космические двигатели
Запредельный холод и невыносимое пекло – два слагаемых успеха в испытании двигателей ракет-носителей. Съемочная группа «Военной приемки» отправилась на предприятия, где создают сердца космических аппаратов, и побывала на закрытых полигонах, где их испытывают. Впервые в эфире зрители «Звезды» увидят реактивное пламя так близко – настолько, что этой близости не выдерживают даже специальные видеокамеры. Также «Военная приемка» покажет раритетные двигатели на ядовитом фторе, в титановой оболочке и с ядерным реактором. Зрители узнают, чем метан лучше керосина и водорода, а заодно поймут, какие изобретения Илона Маска родом из СССР. Но самое главное, вниманию будет представлен уникальный суперсовременный двигатель, которому не нужно горючее.