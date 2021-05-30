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Ударная мощь Ми-28НМ будет сравнима бомбардировщиками

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Использованные источники: ria.ru

Новейший боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет. Ударные возможности машины будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом 29 мая сообщил РИА «Новости» источник в авиастроительной отрасли.

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«В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 км. Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что применение крылатых ракет в значительной степени расширит боевые возможности аппарата в части высокоточного поражения складов с оружием, командных пунктов противника, «других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы».

По словам источника, на сегодня ни один другой вертолет в мире не имеет крылатых ракет подобной дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения.

«Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками», — подчеркнул собеседник агентства.

Вертолеты Ми-28НМ производятся на заводе «Роствертол» (входит в «Вертолеты России»). Наиболее заметным внешним отличием этой машины от предшественника является расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.

Новейший вертолет может выполнять большой круг задач — от разведки до уничтожения наземных и воздушных целей. Его броня способна защищать экипаж от бронебойных снарядов калибром до 20 мм.

18 мая сообщалось, что Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения.

30 декабря Вооруженным силам России были переданы первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ.

 

Источник: https://iz.ru/1171094/2021-05-29/vertolet-mi-28nm-poluchit-sravnimuiu-s-bombardirovshchikami-udarnuiu-moshch
Метки: вертолет
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