Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению

О свободе воли. Цитаты

66 0

"Свобода воли означает… не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз и должна была бы подчинить себе."
— Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Диалектика природы (сборник)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4JPuGX9P2XE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Их нравы. Образование для подавления свободы воли
СВоБоДа и степени несвободы
Оправдание добра. Цитаты
"Гениальность" богоизбранного народа.
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
Бэкграунд, выпуск-307 за 8 июня 2013
Кали-Юги больше не будет
Третье откровение инсайдера

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru