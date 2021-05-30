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1976. Марк Гаранже в Таджикистане

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1967. Марк Гаранже в Москве


Душанбе. Узловатый ковер, который висит в кабинете президента Общества дружбы народов и культурных связей с зарубежными странами


Душанбе. Тарелки с хлебом, овощами и сыром, расставленные на полу в главной комнате дома гончара Мирзо Мирзоева


Душанбе. Черный бархатный жилет расшит в традиционном стиле золотой нитью


Душанбе. Мать и дитя в чайхане


Председатель колхоза имени Жданова


Женщина колхоза имени Жданова готовит лапшу на дрова


Традиционный обед из хлеба, яблок, гранатов, сушеного винограда, молока, сладостей и нуги подают в колхозе имени Жданова


Абдулла Бумухо работает в мастерской колхоза имени Жданова


Плакат в колхозе имени Жданова


Молодой повар готовит шашлык возле чайной. Около Нурека


Такжик


Известный как «Согдианские Помпеи», древний город Пенджикент занимал территорию в 15 гектаров


Бонусы без даты


Узбекистан. Поезд железной дороги Ташкент-Оренбург


Киргизия. Плотина Токтогульской ГЭС на реке Нарын построена в 1975 году по распоряжению XXIV съезда КПСС


Сузак – село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии


Грузия. Деревня Ленгери


Грузия. Деревня Ленгери


Грузия. Заснеженные вершины Эльбруса возвышаются над деревней Ушгули, расположенной у подножия узкой речной долины


Неустановленное место


Неустановленное место
Источник: https://humus.livejournal.com/7792299.html
Метки: история, Россия, средняя азия, фото
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