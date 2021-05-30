1976. Марк Гаранже в Таджикистане
1967. Марк Гаранже в Москве
Душанбе. Узловатый ковер, который висит в кабинете президента Общества дружбы народов и культурных связей с зарубежными странами
Душанбе. Тарелки с хлебом, овощами и сыром, расставленные на полу в главной комнате дома гончара Мирзо Мирзоева
Душанбе. Черный бархатный жилет расшит в традиционном стиле золотой нитью
Душанбе. Мать и дитя в чайхане
Председатель колхоза имени Жданова
Женщина колхоза имени Жданова готовит лапшу на дрова
Традиционный обед из хлеба, яблок, гранатов, сушеного винограда, молока, сладостей и нуги подают в колхозе имени Жданова
Абдулла Бумухо работает в мастерской колхоза имени Жданова
Плакат в колхозе имени Жданова
Молодой повар готовит шашлык возле чайной. Около Нурека
Такжик
Известный как «Согдианские Помпеи», древний город Пенджикент занимал территорию в 15 гектаров
Бонусы без даты
Узбекистан. Поезд железной дороги Ташкент-Оренбург
Киргизия. Плотина Токтогульской ГЭС на реке Нарын построена в 1975 году по распоряжению XXIV съезда КПСС
Сузак – село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии
Грузия. Деревня Ленгери
Грузия. Деревня Ленгери
Грузия. Заснеженные вершины Эльбруса возвышаются над деревней Ушгули, расположенной у подножия узкой речной долины
Неустановленное место
Неустановленное место