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1913. Русский балет. Санкт-Петербург, тип. т-ва изд. дела «Копейка»

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Источник: https://humus.livejournal.com/7786912.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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