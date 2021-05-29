Главная » История, Творчество

Условия работы

54 0


Чудесное у историка Циденкова

Условия работы.

Рапорт коменданта продмаршрута И.П. Межинского:
"5 ноября 1922 принял продмаршрут от ст. Бойня до Симферополя. На пролете от Харькова до ст. Марефы были вскрыты три вагона. На ст. Марефы вагоны отцеплены для проверки груза. Эти вагоны были вскрыты бандитами, с которыми я вступил в перестрелку. Охрана и кондукторы разбежались и я остался один. На ст. Марефа агента ГПУ не оказалось, т.к. он отравился ловить бандитов. Всю дорогу я ехал без теплушки на тормозе. Если в будущем не будет предоставлена теплушка и хотя-бы 3-4 надежных красноармейца, то я буду вынужден просить о переводе меня на другу работу, т.к. при таких условиях работать невозможно".

https://www.facebook.com/grig.cid/posts/4436375496374752 – цинк

И еще.



ПИСЬМО СОТРУДНИКА ПОСОЛЬСТВА США В МОСКВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОССОВЕТА: «Я ПОНЯЛ, ЧТО БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТОЙ СТРАНЕ»

Сотрудник военного атташата посольства США в Москве сержант американской армии Джеймс М. Мак-Миллин обратился на днях к председателю Московского Совета депутатов трудящихся с письмом следующего содержания:

«Мэру города Москвы
От сержанта армии Соединённых Штатов, шифровальщика военного атташиата американского посольства в Москве.
Два года тому назад я приехал в СССР из США, где я родился, воспитывался и получил образование. Я был далёк от политики, которая является сейчас оружием конгрессменов, сенаторов и дельцов в их постоянной борьбе за личную наживу и власть.
Живя в США, я не представлял себе, что имеется правительственная система, подобная существующей в СССР, при которой заботятся о простом человеке и которая направлена на постоянное улучшение условий современной жизни и культуры народа. Меня возмущало, что некоторые группы людей наживаются на том, что принадлежит простому народу.
Только по приезде в СССР я понял, что пороки нынешнего американского правительства являются результатом несправедливой политической системы, при которой человек может строить своё благополучие, лишь попирая другого.
Мне стало ясно, что политическая система, при которой земля, природные богатства и промышленность находятся в руках небольшой группы богачей, является величайшей несправедливостью.
Наблюдая советский народ, его образ жизни и мышления, я понял, что будущее принадлежит этой стране, в которой достижения культуры, техники и науки служат всему народу.
Капиталистам, видимо, давно стало ясно, что такая политическая система, где всё принадлежит народу, грозит им гибелью. Только этим можно объяснить злобные нападки на советскую страну со стороны американских капиталистов.
В знак протеста против антисоветской политики капиталистов, правящих в настоящее время Америкой, я отказываюсь вернуться в США и остаюсь в СССР.
Такое же письмо мною направлено послу США в Москве господину Смиту.

15 мая 1948 года. Джеймс М. Мак-Миллин

https://sun9-30.userapi.com/impg/_UqoGJcZx39Qm4iBVXmF7NkOB0lyqSFxtsXNRw/L_lfrXSWVpo.jpg?size=1200×736&quality=96&sign=258400fded07f3cefad60ad0aeeb2b68&type=album

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6804588.html
Метки: 1922, 1948, большевики, голод, железные дороги, история, ссср, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава военной контрразведки: «Смерш» работал даже на Аляске
Работа водителем такси: ответы на популярные вопросы
Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилота
«Нужно уходить на другую работу». Дмитрий Медведев
Телевидение изнутри: Как работает сценарист общественно-политического ток-шоу
Выступление Министра Вероники Скворцовой на заседании итоговой коллегии Минздрава России
Бэкграунд, выпуск-331 за 21 декабря 2013
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru