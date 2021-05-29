Британский след в инциденте с самолетом RyanAir

Задержание организаторов массовых беспорядков в Белоруссии, летевших из Афин в Вильнюс на самолете, севшем в Минске после сообщения о минировании, послужило поводом для массовой истерики, да еще и столь же массовых антибелорусских ограничений на всех направлениях – от закрытия воздушного пространства до замораживания программы денежных подачек.

Эффектнее прочих выступила Британия. Что называется, открылась!

Британское правительство предложило прекратить строительство второй очереди газопровода “Северный поток” и отключить проходящий через Белоруссию газопровод “Ямал – Европа”. По британскому мнению, Белоруссия не рискнула бы посадить самолет без одобрения президента или хотя бы министра иностранных дел Российской Федерации. То есть в инциденте в аэропорту Минска виновны Россия и Путин лично.

Открытым текстом уверяю: Александр Григорьевич Лукашенко достаточно самостоятелен, чтобы не советоваться ни с кем. Но британским властям не привыкать обвинять Россию во всем подряд. Впрочем, куда важнее, что спустя считанные минуты после появления новостей о посадке в аэропорту Минска ирландского самолета, еще до начала расследования инцидента, Лондон невероятно оперативно не просто назвал Москву виновной, но и четко указал, какие санкции против нее нужно ввести!

Понятно, наш газ – основа промышленного могущества Германии. Высокое качество ее продукции обеспечено квалификацией рабочих. Уравновесить их высокую зарплату может только дешевая энергия. А для Британии сильная Германия уже полтора века – страшный сон! Чтобы рассорить Берлин и Париж, Берлин и Москву, потрачены тысячи часов работы английских спецслужб и дипкорпуса, миллиарды фунтов. Это – одна из причин мировых войн.

Сейчас на германском производстве зиждется промышленная мощь Европейского союза. Она – угроза партнерству разработчиков из Соединенных Государств Америки с производителями на юго-востоке Азии. А центр англосаксонского мира – Британия… Так что ради ослабления ЕС можно не только одного деятеля провокационного канала на самолет посадить и сдать Минску, а целыми лайнерами таких протасевичей в Белоруссию поставлять…

Источник- https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/839185-britanskii-sled-v-intsidente-s-samoletom-ryanair