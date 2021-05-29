Россия начала серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. В Японии выразили обеспокоенность созданием в РФ «оружия завтрашнего дня», так как тогда они не смогут ничего противопоставить.

Не так давно в интервью журналистам глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал о работе над боевыми роботами, обладающими ИИ. Всех деталей, к сожалению, упомянуто не было, однако известно, что за последнее время Россия активно наращивает темпы разработок в данной области.

Одним из ярких примеров удачного проекта в сфере роботизированных систем - боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу «Уран-9». Эта система предназначена не только для боевых действий, но и для выполнения разведывательных и контртеррористических задач. Состав вооружения может меняться в зависимость от поставленных задач. Например, в базовый входит 30-мм автоматическая пушку 2А72, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, а также четыре ракеты «Атака».

«Уран-9» уже прошел полевые испытания во время военных действий в Сирии. Так что предполагается, что высока вероятность серийного производства комплекса.

На сегодня еще не разработано систем, поражающих цели без участия человека. В связи с чем, российское производство боевых роботов с ИИ окажет мощное влияние на международную конкуренцию в разработке автоматизированного оружия.