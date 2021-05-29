Чтобы осмотреть все доступные экспонаты самого известного музея Санкт-Петербурга и России потребуется около 10 лет.

Императорское художественное собрание было основано по высшему указу Екатерины II в 1764 году. Ее личную коллекцию тогда разместили во флигеле «Эрмитаж» Зимнего дворца. Русские императоры, вслед за Екатериной, продолжали приобретать целые коллекции западноевропейской живописи, скульптуры, предметов искусства и археологических памятников древних культур Востока, Египта, Греции и Рима.

Сегодня Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция (около 3 миллионов единиц!) располагается в нескольких зданиях. Вот крошечная часть шедевров, которыми славится Эрмитаж, и которые вам удастся посмотреть за одно посещение.

1. Камея Гонзага (портреты Птолемея II и Арсинои II), Египет, Александрия, III в. до н.э.

Эрмитаж

Уникальный двойной портрет в 1814 году подарила императору Александру I сама Жозефина, жена Наполеона Бонапарта. Это был акт благодарности, за то, что русский царь посетил ее дворец под Парижем и пообещал ей безопасность в то время как союзные войска входили в город. Она выставлена в Галерее камей на первом этаже здания Нового Эрмитажа.

2. Афродита (Венера Таврическая) Древняя Греция, II в. до н.э.

Эрмитаж

Мраморная статуя высотой 167 см была подарена Петру I Ватиканом (по другой версии обменена на мощи Святой Бригитты Шведской). Сначала «языческая идолица» стояла на всеобщем обозрении в Летнем саду, а потом ее переместили в Таврический дворец князя Потемкина. В Эрмитаж статуя попала в 1852 году в честь открытия Нового Эрмитажа (где она до сих пор и хранится в зале 109).

3. Статуя Юпитера. Древний Рим, конец I в.

Эрмитаж

Колоссальную скульптуру античного бога для Эрмитажа в 1861 году выкупил Александр II у разорившегося маркиза Кампана. Одна из самых больших статуй музея выставлена в зале 107 Нового Эрмитажа.

4. Леонардо да Винчи. Мадонна Литта, 1490-е

Эрмитаж

Одно из первых произведений Высокого Возрождения было написано для миланских правителей. В 1864 году Эрмитаж купил картину у герцога Литта, представителя аристократической миланской семьи, в коллекции которого эта картина хранилась несколько столетий. Работа выставлена в зале 214 Большого Эрмитажа

5. Джованни Баттиста Чима да Конельяно. Благовещение, 1495

Эрмитаж

Изначально работа была выполнена на деревянной основе, но в середине XIX века она попала в коллекцию русского князя Сергея Голицына и его реставратор переложил картину на холст. В 1886 году Голицын продал картину на аукционе – и ее купили для музея. Она находится в зале 217 Большого Эрмитажа.

6. Рогир ван дер Вейден. Святой Лука, рисующий Мадонну, XV в.

Эрмитаж

Картина попала в Эрмитаж необычным образом. Она была разделена на две части: правая половина с изображением Святого Луки была приобретена в 1850 году из коллекции Виллема II, короля Нидерландов, женатого на дочери руского императора Павла I. Левая – с изображением Мадонны и младенца была куплена в 1884 году у парижского антиквара Антуана Бера.

7. Рафаэль. Мадонна Конестабиле, 1504

Эрмитаж

Эта ранняя работа великого Рафаэля находилась в собрании графа Конестабиле дела Стафа в итальянской Перудже. В 1871 году картину купил Александр II и и подарил жене, Марии Александровне. В Эрмитаж Мадонна поступила в 1881 по завещанию императрицы. Искать ее нужно в 229 зале Нового Эрмитажа.

8. Джорджоне. Юдифь, 1504

Эрмитаж

Эта картина – единственная в России, которая несомненно принадлежит Джорджоне. Шедевр венецианской школы был одним из перлов парижской коллекции барона Пьера Кроза, купленной в 1772 году Екатериной II. Полотно высотой 144 см выставлено в зале 217 Большого Эрмитажа.

9. Лукас Кранах-ст. Венера и Амур, 1509

Эрмитаж

Немецкий художник стал первым на севере Европы, кто изобразил обнаженную богиню любви. Екатерина II купила картину вместе со всей дрезденской коллекцией немецкого графа Генриха фон Брюля. Картина послужила основой коллекции музея в 1769 году. Хранится в 255 зале Малого Эрмитажа.

10. Микеланджело. Скорчившийся мальчик, 1530-34

Эрмитаж

Немногие музеи мира могут похвастаться наличием скульптур знаменитого гения эпохи Возрождения. И это единственная скульптура Микеланджело в России. "Мальчика" в 1785 году купила Екатерина II. Некоторое время он находился в Академии Художеств и служил натурой для живописцев и скульпторов. Но в 1851 году он поступил в музей – к открытию Нового Эрмитажа, где он и выставлен в зале 230.

11. Тициан. Кающаяся Мария Магдалина, 1560-е

Эрмитаж

По легенде эту картину умирающий Тициан держал в руках. Его венецианского мастера продал работу Кристофоро Барбариго, собрание которого в 1850 году для Эрмитажа купил Николай I. Картина выставлена в зале 221 Большого Эрмитажа.

12. Караваджо. Юноша с лютней, 1596-96

Эрмитаж

Картина существует в трех версиях. Две другие хранятся в Метрополитен-музее Нью-Йорка и английском Бадминтон-хаусе. Третья версия была в собрании римского коллекционера Винченцо Джустиниани, которое В 1808 году приобрел Александр I. «Лютниста» нужно искать в 232 зале Нового Эрмитажа.

13. Диего Веласкес. Завтрак, 1617

Эрмитаж

Картина была одной из первых в истории музея, ведь она была в личной коллекции Екатерины II, хотя о подлинном авторстве до сих пор ведут споры. Шедевр испанского мастера выставлен в 239 зале Нового Эрмитажа.

14. Питер Пауль Рубенс. Персей освобождает Андромеду, 1622

Эрмитаж

Картина фламандского живописца Екатерина II купила вместе с коллекцией графа Генриха фон Брюля – и она была одной из тех работ, что составили первоначальное собрание музея. Шедевр на сюжет античного мифа выставлен в 247 зале Нового Эрмитажа.

15. Никола Пуссен. Танкред и Эрминия, 1631

Эрмитаж

Эта работа французского мастера в стиле классицизм вдохновлена сюжетом поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. В 1766 году картина была куплена из собрания художника Жака Аведа в Париже. Выставлена в 279 зале Зимнего дворца.

16. Рембрандт. Возвращение блудного сына, 1668

Эрмитаж

Картина голландского мастера была куплена Екатериной II у французского герцога Андре д'Ансезена. Дед его жены был дипломатом при дворе Людовика XIV и предположительно, купил полотно в Голландии. Картина хранится в 254 зале Нового Эрмитажа.

17. Жан-Батист Симеон Шарден. Прачка, 1730-е

Эрмитаж

Этот шедевр французского живописца и "поэта повседневности" был частью коллекции барона Пьера Кроза, купленной в 1772 году Екатериной II. Картина выставлена в 284 зале Зимнего дворца.

18. Часы «Павлин». Лондон, 1770-е годы

Эрмитаж

Роскошные часы с механизмом английскому ювелира Джеймсу Коксу для Екатерины II заказал ее чиновник (и фаворит) князь Потемкин.

В 1781 году они были доставлены в Россию в разобранном состоянии, а известный механик Иван Кулибин собрал их и привел в действие. Сейчас часы выставлены в зале 204 Малого Эрмитажа.

19. Антонио Канова. Амур и Психея, 1794-99

Эрмитаж

Мраморная скульптурная группа выполнялась венецианским мастером дважды. Одна хранилтся в Лувре, а другая, сделанная по заказу русского князя Юсупова, долгое время украшала фамильную подмосковную усадьбу Архангельское. После революции в 1926 году статуя передана в музей – и выставлена в Новом Эрмитаже в зале 241. В том же зале, кстати, выставлена еще одна, «стоящая», версия скульптуры от того же мастера – ее купил Александр I у Жозефины.

20. Клод Моне. Дама в саду Сент-Андресс, 1867

Эрмитаж

Картину великого импрессиониста в 1899 году купил русский коллекционер Петр Щукин. После революции его обширное собрание было национализировано. В музей картина попала в 1948 году. Она выставлена в Здании Главного штаба, в зале 403.

21. Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже, 1897

Эрмитаж

Картина французского импрессиониста принадлежала русскому купцу и коллекционеру Михаилу Рябушинскому. После революции он передал часть своей коллекции в том числе и эту картину в Третьяковскую галерею. Позже она поступила в Государственный музей нового западного искусства, а после его расформирования в 1948 году обрела свой дом в Эрмитаже, в зале 406 Главного штаба.

22. Пабло Пикассо. Две сестры (Свидание), 1902

Эрмитаж

Русский коллекционер Сергей Щукин покупал многие картины испанского художника. В том числе и этот шедевр голубого периода. Собрание Щукина попало в музей западного искусства, а затем в 1948 году – в Эрмитаж, где находится и сейчас, в 432 зале в Здании Главного штаба.

23. Часы-яйцо Ротшильда фирмы Фаберже, 1902

Эрмитаж

Шикарное пасхальное яйцо Фаберже с часами принадлежало барону Эдуарду Ротшильду. Долгое время этот шедевр был собственностью семьи Родшильдов и нигде не выставлялся. В 2007 году она было куплено русским коллекционером Александром Ивановым на аукционе Christie's, а в 2014 году яйцо было преподнесено в дар Эрмитажу. Выставлено в зале 302 Главного штаба.

24. Анри Матисс. Танец, 1910

Эрмитаж

Картину лично художнику заказал для своего особняка русский коллекционер Сергей Щукин. Первая версия панно хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а версия из особняка была национализирована с коллекцией Щукина и попала в Эрмитаж в 1948 году. Хранится в зале 440 Главного штаба, который полностью посвящен Анри Матиссу.

25. Василий Кандинский. Композиция VI, 1913

Эрмитаж

Эта картина была написана главным русским абстракционистом в Германии, где он жил более 10 лет. Полотно он снабдил обширными комментариями, объясняя, что означают те или иные цвета и выразительные средства. Картина поступила в Эрмитаж в 1948 году из сформированного после революции, а потом закрытого Государственного Музея Нового Западного Искусства. Хранится в здании Главного штаба, в 443 зале.