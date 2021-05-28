Сегодня в России отмечается День пограничника. Первые так называемые сторожевые отряды появились еще в XIV веке. 28 мая 1918 года был выпущен Декрет об учреждении пограничной охраны, сегодня в этот день профессиональный праздник отмечают те, кто охраняет рубежи нашей страны. Сейчас пограничная служба находится в ведении ФСБ.

По традиции, в праздничный день вспоминают героев, в разное время отдавших жизнь за Родину. Во Владивостоке прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику погибшим пограничникам. О самоотверженности защитников наших границ говорится и в поздравлении президента РФ Владимира Путина.

«Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений. Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России», – отметил он.

Пограничники в России считаются элитными военнослужащими. Профильный праздник этого рода войск был официально утвержден в 1958 году Советом министров СССР. Отмечать же его начали только в 1994-м, после подписания соответствующего указа президентом России. Но дата праздника и в Советском Союзе, и в России была неизменной – 28 мая. Этот день выбран не случайно. Еще в 1918-м в РСФСР декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана. Через год название сменилось – с охраны на войска.

Изначально пограничные войска были в ведении Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии, затем Объединенного госполитуправления, потом Наркома внутренних дел (НКВД). После Великой Отечественной войны охраной рубежей занялось Министерство госбезопасности, а после смерти Сталина – МВД СССР. В 1957-м ответственность за границу была поручена КГБ.

12 июня 1992-го пограничные войска России вошли в состав Министерства безопасности, а через полтора года стали отдельной структурой. В 1994-м Главное командование пограничных войск переименовали в Федеральную пограничную службу. С 2003-го пограничники перешли в ведение Федеральной службы безопасности.

День пограничника не входит в число официальных выходных, однако в праздничную дату принято проводить памятные церемонии, возлагать цветы к монументам.

Считается, что работа пограничников, особенно российских, – одна из самых тяжелых. Они охраняют самую длинную в мире границу – Россия соседствует с 18 государствами.

По материалам Первого канала, 5 Канала, ТАСС