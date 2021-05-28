Отечественный военно-промышленный комплекс не стоит на месте. Более того, он движется вперед, причем семимильными шагами. С завидной периодичностью российские инженеры выдают новые образцы высокотехнологичного оружия и военной техники.

Накануне пресс-служба небезызвестного концерна «Калашников» рассказала о летных испытаниях новейшей противотанковой управляемой ракеты «Вихрь». Стоит отметить, что речь идет о её модернизированной версии, которая обладает улучшенными характеристиками.

В ходе испытаний наши спецы осуществили 22 пуска с разведывательно-ударного вертолета Ка-52, более известного под именем «Аллигатор».

Летные испытания проводились на одном из многочисленных полигонов оборонного ведомства Российской Федерации. И прошли они вполне себе успешно.

Представители группы компании «Калашников» рассказали, что модернизированная версия ракет «Вихрь» отличается от предшественников улучшенной стабильностью полета.

Инженерам также удалось добиться повышения эффективности поражения целей противника, находящихся на малой дальности.

Управляемая ракета «Вихрь» на сегодняшний день считается одним из самых мощных противотанковых вооружений на планете. Она способна поражать цели, расположенные на расстоянии до 10 километров. При этом «Вихрь» развивает скорость более 600 метров в секунду.