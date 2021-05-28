Facebook, Twitter и другие иностранные сети получили срок до 1 июля. До этого времени они должны отчитать о принципах локализации баз данных российских пользователей.

Об этом сообщил Роскомнадзор.

Если этого не будет сделано, иностранным соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей. За повторное нарушение – 18 млн.

Вообще требование хранить данные россиян внутри нашей страны действует аж с 2015 года, однако иностранные компании не очень-то его соблюдали.

Уже нет ни сил, ни терпения. Все.

Россия начинает действовать жестко в отношении плевков на свои законы.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», - отметили представители ведомства.

Такие дела.

Кроме того, иностранные компании могут обязать открыть свои офисы в России. В этом есть необходимость, поскольку когда против нас «грешат» Роскомнадзору фактически не с кем разбираться.

А так – у российских и иностранных компаний будут равные условия и обязательства.

Если же теперь нормы российского закона будут нарушаться, то IT-компании ждет следующее: запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом; запрет на проведение платежей в адрес компании; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

Ну и как вам такое?

Очень хорошо.