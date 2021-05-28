Россия готовит «щедрый» ответ западным IT-компаниям
Facebook, Twitter и другие иностранные сети получили срок до 1 июля. До этого времени они должны отчитать о принципах локализации баз данных российских пользователей.
Об этом сообщил Роскомнадзор.
Если этого не будет сделано, иностранным соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей. За повторное нарушение – 18 млн.
Вообще требование хранить данные россиян внутри нашей страны действует аж с 2015 года, однако иностранные компании не очень-то его соблюдали.
Уже нет ни сил, ни терпения. Все.
Россия начинает действовать жестко в отношении плевков на свои законы.
«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», - отметили представители ведомства.
Такие дела.
Кроме того, иностранные компании могут обязать открыть свои офисы в России. В этом есть необходимость, поскольку когда против нас «грешат» Роскомнадзору фактически не с кем разбираться.
А так – у российских и иностранных компаний будут равные условия и обязательства.
Если же теперь нормы российского закона будут нарушаться, то IT-компании ждет следующее: запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом; запрет на проведение платежей в адрес компании; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.
Ну и как вам такое?
Очень хорошо.
Требую, чтоб депутаты и чиновники локализовали свои сбережения в рубли! И родственников своих чтоб тут тоже локализовали!
Женечка, ты умеешь это делать ,есть интересная карта вакцинирования в нэте-там РФ и США -самые не завакцинированные ,РФ больше США нет.Интересно ведь ,с учетом недавнего было приказа Якутии и Ханты срочно приступить или увольнение ,но тут же выступление ВВП”ни в коем случае насильно ,только по согласию”.Немного манси Собянин оторвался ,предлагает в ресторанах особые зоны отгородить для вакцинированных.Что Кот про это сказал бы.https://konstantinus-a.livejournal.com/