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Россия готовит «щедрый» ответ западным IT-компаниям

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Facebook, Twitter и другие иностранные сети получили срок до 1 июля. До этого времени они должны отчитать о принципах локализации баз данных российских пользователей. 

Об этом сообщил Роскомнадзор.

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Если этого не будет сделано, иностранным соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей. За повторное нарушение – 18 млн.

Вообще требование хранить данные россиян внутри нашей страны действует аж с 2015 года, однако иностранные компании не очень-то его соблюдали. 

Уже нет ни сил, ни терпения. Все. 

Россия начинает действовать жестко в отношении плевков на свои законы. 

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», - отметили представители ведомства. 

Такие дела.

Кроме того, иностранные компании могут обязать открыть свои офисы в России. В этом есть необходимость, поскольку когда против нас «грешат» Роскомнадзору фактически не с кем разбираться. 

А так – у российских и иностранных компаний будут равные условия и обязательства.

Если же теперь нормы российского закона будут нарушаться, то IT-компании ждет следующее: запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом; запрет на проведение платежей в адрес компании; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

Ну и как вам такое?

Очень хорошо.

Метки: политикка
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7435 6091
    Женечка час назад

      Требую, чтоб депутаты и чиновники локализовали свои сбережения в рубли! И родственников своих чтоб тут тоже локализовали!

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      • 17694 14744
        маринаЖенечка 51 мин. назад

          Женечка, ты умеешь это делать ,есть интересная карта вакцинирования в нэте-там РФ и США -самые не завакцинированные ,РФ больше США нет.Интересно ведь ,с учетом недавнего было приказа Якутии и Ханты срочно приступить или увольнение ,но тут же выступление ВВП”ни в коем случае насильно ,только по согласию”.Немного манси Собянин оторвался ,предлагает в ресторанах особые зоны отгородить для вакцинированных.Что Кот про это сказал бы.https://konstantinus-a.livejournal.com/

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