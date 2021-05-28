Главная » Вооруженные силы, Творчество

Проект нового центрального музея ВС РФ

86 0


МО РФ собирается построить в Кубинке новый огромный музей Вооруженных Сил РФ на площади 150 тыс. квадратных метров для экспонирования более 700 000 экспонатов из различных военных музеев страны, которые сейчас хранятся в запасниках.
Планируются и музейные залы, и площадки с различной военной техникой разных эпох, и различные инсталляции и много чего еще. Площадь музея позволит создать тематические зоны по основным войнам и военным эпохам, то есть не сдерживаться из-за недостатка площадей, что заметно в текущем Центральном музее.
После завершения строительства этот комплекс станет главным военным музеем ВС РФ, придя на смену текущему главному музею ВС РФ.
По итогу должен получится самый крупный военный музей в стране.



Сам комплекс выглядит монументально, особенно доставляет пирамида из звезд в центре.
Стоимость подобного проекта пока не раскрывают, но удовольствие это конечно не дешевое. Но красивое, этого не отнять.







На слайдах с последнего фото музей с нижних ракурсов похож на летающую инопланетную пирамиду из "Звездных врат".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6801899.html
Метки: Видео, кубинка, мо рф, музеи, парк патриот, Шойгу
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2020
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 29 октября 2015
«Дело реставраторов»: Сталина на вас нет!
Меры по преодолению экономического кризиса – часть 1
ТОП-35 потрясающих уголков России, которые выгодно посетить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru