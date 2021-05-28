Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Комментаторы среди нас

312 0


Сюжет ниже будет интересен комментаторам в социальных сетях и в особенности ценителям анонимности в Телеграме.



Как тут не вспомнить нетленку.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6802042.html
Метки: белоруссия, Видео, идиоты, Интернет, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 июля 2020
Чаадаев и Пушкин — попытка соционического анализа
Тайная сторона Америки. О чём не принято писать и говорить (продолжение)
Россия, вперёд!
Третья часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
Энциклопедия методов пропаганды. (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама)
Что скрывают дети о своих прошлых жизнях?
По новостям и событиям: О чём вещает "Пилигрим"?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru