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Arctic Carbon – УНИКАЛЬНЫЙ Уголь Антрацит на Таймыре. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Арктический Карбон – УНИКАЛЬНЫЙ Уголь Антрацит на Таймыре. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«ВостокУголь» возьмется за добычу угля на Таймыре. Компания «ВостокУголь» владельца группы Alltech Дмитрия Босова и его партнера Александра Исаева намерена добывать на Таймыре до 30 млн т «арктического карбона
«ВостокУголь» ведет разработку участков, где обнаружен «арктический карбон» — высококачественный антрацит, широко применяемый в энергетике, химической промышленности, металлургии, говорится на сайте компании. Компания приступила к освоению месторождений Таймырского угольного бассейна в 2015 году

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UYuBqhqLafo
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