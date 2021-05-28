Arctic Carbon – УНИКАЛЬНЫЙ Уголь Антрацит на Таймыре. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Арктический Карбон – УНИКАЛЬНЫЙ Уголь Антрацит на Таймыре. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
«ВостокУголь» возьмется за добычу угля на Таймыре. Компания «ВостокУголь» владельца группы Alltech Дмитрия Босова и его партнера Александра Исаева намерена добывать на Таймыре до 30 млн т «арктического карбона
«ВостокУголь» ведет разработку участков, где обнаружен «арктический карбон» — высококачественный антрацит, широко применяемый в энергетике, химической промышленности, металлургии, говорится на сайте компании. Компания приступила к освоению месторождений Таймырского угольного бассейна в 2015 году