А. Ильницкий : Во времена Трампа начали возникать разговоры о Ялте 2.0. Стран, которые могут претендовать на статус цивилизаций, становится всё меньше. После смены администрации в Белом Доме выбрана стратегия перенапряжения России и её ослабления, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Россия обладает самой совершенной армией в мире. Свыше 70 % вооружений являются новыми, в ядерной триаде этот уровень – 95%. Для сравнения – уровень новых вооружений в бундесвере – 30 %. В таких условиях прямое военное столкновение является для США неприемлемым. Если война является вертикальной эскалацией , то сейчас они используют идеологему горизонтальной эскалации, в которой горизонтом допустимых решений являются все методы, кроме прямого военного столкновения. Для этого усилены кибервойска (по нашим данным – 18 тысяч человек .) От режима санкций и стратегии сдерживания, обусловленной ядерным паритетом, они переходят к стратегии переноса на виртуальную вражескую территорию и активного вмешательства. В 2018 году RAND (в состав которой входят 2 тысячи штатных сотрудников и привлекаются до 50 тысяч ученых со всего мира) был опубликован доклад о стратегии перенапряжения России, которая сейчас реализуется. В докладе определены уязвимые места, по которым будет вестись работа. Первый этап плана – перенапряжение России по внешнему контуру.

М.Ковальчук : Ялтинско –Потсдамская архитектура мира закончилась с распадом СССР. По оценке Президента РФ В.В. Путина это было крупнейшей геополитической катастрофой века. Мир находится на переломе. Какие методы используют американцы для извлечения максимальной пользы из этого положения?

21 мая 2021 года в гостях у ведущего передачи «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» был советник Министра обороны РФ Андрей Ильницкий . Выпуск был посвящен новым проблемам современной России.



В эту концепцию входит:

- перевооружение Украины (прим. – сегодня Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ до 265 тысяч человек, в том числе – 241 тыс. военнослужащих)

- создание очагов напряженности в Кыргызстане, Армении и Азербайджане. Нагорный Карабах отмечен в качестве точки воздействия

- в качестве точки воздействия намечен Каспийский регион ( прим.- угроза частично купирована подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря между Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахcтаном и Туркменистаном 12.08.2018 г.)

- недавно вышло дополнение о перенапряжении Черноморского региона и Приднестровья

- формирование антироссийской дуги от Прибалтики до Чёрного моря, подготовка сценария «цветной революции в Беларуссии.

В настоящий момент США подходят ко второму этапу – вхождение и работа непосредственно на территории России.



Намечены 3 точки приложения усилий по дискредитации:

- института президентства и лично В.В. Путина,

- Русской Православной церкви,

- российской армии и силовых структур.

Отдельным направлением является работа с молодежью. В качестве уязвимости указана деидеологизация общества , планируется заполнение сложившегося вакуума, в первую очередь с использованием сетевых сообществ в интернет.



Продвижение в Россию «зеленой повестки» проводится с целью деиндустриализации и разрушения инфраструктуры. Ещё одним направлением работы является цифровизация и связанные с ней уязвимости.

М.Ковальчук: С какой целью этот доклад вынесен в публичное поле? Не является ли это попыткой дезинформации?

А.Ильницкий: В стратегии есть такое понятие: если ты отвечаешь на чужой вопрос-​ ты уже проиграл. Они хотят втянуть нас в свою повестку, чтобы мы реагировали на их вводные, не организовывая контригру на других направлениях. Наша задача – не увязнуть в этой повестке и иметь свою стратегию.

М.Ковальчук: Запад показал, что пойдет на всё, чтобы установить свою гегемонию над миром. Что нам делать в этой ситуации?

А.Ильницкий: Один из прежних руководителей СВР Леонид Шебаршин писал "Интересы демократии абсолютно точно совпадают с американскими. Разрушить Россию может только одна страна в мире – сама Россия."



Исходя из постулатов Сунь Цзы, нам нужно побеждать в войне замыслов и разбить замыслы противника. Нужно формировать свою стратегию и работать на опережение. Нужно заниматься собой и сконцентрироваться на суверенных национальных интересах:

- нужно выстраивать систему выработки и принятия решений между сообществами интеллектуалов на конкурентной основе, в том числе под конкретные задачи,

- оценить наши ресурсы и территории,

- уйти от депрессивной повестки в СМИ.

Особое внимание следует уделить молодежи. Прошедшие протесты малочисленны, не нужно их переоценивать. Но это была разведка боем. Она провалилась, потому что по исследованию ВЦИОМ эти люди не имеют реальной социальной опоры.



Но это – слабое звено. Нужно заниматься воспитанием в школе и вузах, нужно дать молодежи смысл жизни . Стратегия работы с молодежью и работа с интернет сейчас по уровню обеспечения безопасности страны аналогична атомным проектам.

М.Ковальчук: До 60-х годов мы жили в поствоенной среде. Сейчас это – абстрактная картинка.

А.Ильницкий: Сегодня на историческом материале развязалась очень хорошо и системно финансируемая информационная война. Они хотят забрать у молодежи прошлое, набросав туда откровенную дезинформацию.



Со времен Ивана Грозного в России главной ценностью было государство, потому что мы живем на гигантских пространствах в очень тяжелых природных условиях. В 90-е годы главной идеологией элиты было разрушение государства. Сейчас идет системная работа, но нам очень непросто.

М.Ковальчук: У нас в 90-е годы произошло перераспределение капитала в крупнейшие экономики мира. Такого в нашей истории никогда не было. Наша вторая в мире экономика, в отличие от американской, была безналичной, происходило обналичивание экономики. Сейчас система обналичивания денег полностью уничтожена.

А. Ильницкий: В материалах RAND написаны 4 пункта информационной войны:



1) коррупция,



2) подрыв избирательной системы,



3) работа со СМИ 4) позиционирование власти, как работающей не на интересы народа.



В таких условиях суверенизация интернета и киберсуверенитет становятся вопросом национальной безопасности.

Нужно разбираться с территориальной политикой. Такая концентрация в мегаполисах ненормальна, нужно переосваивать страну за Уралом, строить там новые города и новые точки роста.

Нужно по- новому открывать диалог с консервативным большинством и в особенности – с молодежью.

Мы – социальное государство. Нам нужно возвращаться к настоящему фундаментальному образованию с восстановлением функции воспитания в школе, доступной медицине единого стандарта, а не индустрии лечения, инфраструктурной связности и эффективности. Мы (Минобороны) обеспечили безопасные условия спокойного развития по меньшей мере на десятилетие.



За это время нужно вывести Россию на подобающее ей место и в экономическом, и в социальном, и в глобальном смысле. И нам будут в этом мешать всеми способами.

М.Ковальчук: В XX веке мы дважды прошли распад страны – в 1917 и в 1991 году. И мы должны понимать, что в покое нас никогда не оставят. Мы не входим в понятие "приемлемых людей" для Запада. Им нужно наше пространство и наши ресурсы.

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