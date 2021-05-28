Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 10. 1938. Вып.2

83 0


01. Мальчики у аптеки в Делавэре


02. Ветеран-мигрант и его жена разбили лагерь в округе Вагонер, штат Оклахома


03. Ветеран-мигрант и его семья разбили лагерь на реке Арканзас, округ Вагонер, Оклахома


04. Рабочий-мигрант чистит рыбу возле Мерседеса, штат Техас


05. Бродяга


06. В лагере для беженцев Мэрисвилль маленький мальчик из детского сада получает свою дозу рыбьего жира


07. Дети поденщицы, собирающей картошку. Отец, нефтяник, покинул семью. Хижина находилась недалеко от Виана, Оклахома


08. Дети рабочих-мигрантов, живущих в навесе из кусков ржавой оцинкованной жести и мешковины. Их оставляют одних на весь день и часто до трех часов ночи. Оба родителя работают, когда это возможно. Флорида


09. Жена безработного шахтера


10. Семья безработного шахтера


11. Семья горняков


12. Семья шахтера


13. Семья, проживающая в шахтерском пансионате. Мохеган, Западная Вирджиния


14. Ребенок шахтера


15. Семья скваттеров


16. Семья, получающая гуманитарную помощь


17. Житель Гувервилля в Серклвилле, штат Огайо


18. Рабочие-овощеводы, мигранты после работы в ожидании зарплаты. Флорида


19. Рабочие-овощеводы, мигранты после работы в ожидании зарплаты. Флорида


20. Лагерь рабочих-мигрантов возле Мерседеса, штат Техас


21. Лагерь мигрантов-изготовителей тростниковых стульев возле Паради, штат Луизиана


22. Группа безработных на Нижней Дуглас-стрит, Омаха, Небраска

Источник: https://humus.livejournal.com/7785662.html
Метки: история, США, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 6. 1934. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 5. 1934. Нью-Йорк в Великую Депрессию
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru