1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 10. 1938. Вып.2
01. Мальчики у аптеки в Делавэре
02. Ветеран-мигрант и его жена разбили лагерь в округе Вагонер, штат Оклахома
03. Ветеран-мигрант и его семья разбили лагерь на реке Арканзас, округ Вагонер, Оклахома
04. Рабочий-мигрант чистит рыбу возле Мерседеса, штат Техас
05. Бродяга
06. В лагере для беженцев Мэрисвилль маленький мальчик из детского сада получает свою дозу рыбьего жира
07. Дети поденщицы, собирающей картошку. Отец, нефтяник, покинул семью. Хижина находилась недалеко от Виана, Оклахома
08. Дети рабочих-мигрантов, живущих в навесе из кусков ржавой оцинкованной жести и мешковины. Их оставляют одних на весь день и часто до трех часов ночи. Оба родителя работают, когда это возможно. Флорида
09. Жена безработного шахтера
10. Семья безработного шахтера
11. Семья горняков
12. Семья шахтера
13. Семья, проживающая в шахтерском пансионате. Мохеган, Западная Вирджиния
14. Ребенок шахтера
15. Семья скваттеров
16. Семья, получающая гуманитарную помощь
17. Житель Гувервилля в Серклвилле, штат Огайо
18. Рабочие-овощеводы, мигранты после работы в ожидании зарплаты. Флорида
19. Рабочие-овощеводы, мигранты после работы в ожидании зарплаты. Флорида
20. Лагерь рабочих-мигрантов возле Мерседеса, штат Техас
21. Лагерь мигрантов-изготовителей тростниковых стульев возле Паради, штат Луизиана
22. Группа безработных на Нижней Дуглас-стрит, Омаха, Небраска