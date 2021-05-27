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Запад в шоке: зачем российские ТУ-22М3 начали летать над Средиземным морем

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Отечественные дальние ракетоносные бомбардировщики Ту-22М3, которые ранее были переброшены на сирийскую авиационную базу Хмеймим, начали совершать полеты в небе над Средиземном морем. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы оборонного ведомства РФ.

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В Сообщении отмечается, что уже состоялись первые полеты над акваторией Средиземного моря. Экипаже Ту-223М начали осваивать воздушное пространства, чтобы потом выполнять боевые задачи в новых географических зонах. Ничего другого в МО РФ решили не сообщать.

В понедельник, 24 мая, в САР было переброшено три ракетоносца Ту-22М3. Минобороны отметило, что осуществить эту операцию получилось после того, как была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы базы. Отныне Хмеймим способен принять любые типы авиационной техники, в том числе и тяжелой. 

Стоит отметить, что Запад начал нервно мандражировать, когда узнал о размещении российских тяжелых бомбардировщиков в САР. Американские аналитики тут же начали выдавать всевозможные версии и причинах этого маневра. 

Они писали и о грядущих ударах по террористам, и по отработке нанесения ударов по Северной Африке и Ближнему Востоку. Некоторые и вовсе подумали, что Россия собирается следить за НАТОвскими авианосцами. 

В Миноброны РФ решили не комментировать версии западной прессы, а просто ограничиться сухим заявлением. Из него стало ясно, что после выполнения задач они отправятся на места дислокации.

Что будет дальше – вопрос открытый. Может МО РФ и ограничится тремя бомбардироващиками, а быть может и нет!

Метки: Армия
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