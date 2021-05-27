Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить увеличение возможностей космической группировки. Об этом он заявил накануне поздно вечером во время очередного совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией гособоронзаказа.

По данным главы государства, в прошлом году, несмотря на пандемию, задания гособоронзаказа были выполнены на 99,8%. Президент назвал это «хорошим показателем».

«Обращаю внимание: важно и впредь чётко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил (ВКС), Военно-морского флота (ВМФ). Вчера мы говорили и по другим родам войск – там достаточно много высокотехнологичных изделий», – отметил он.

Путин потребовал, чтобы в определённые госконтрактами сроки были завершены строительство и модернизация 20-ти надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в ВКС 145 новых и модернизированных воздушных судов.

«Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооружённых сил с использованием космических систем и комплексов», – сказал президент.

В ходе совещания также обсуждалось, как идёт создание приоритетных образцов вооружения, «в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта». В том числе речь шла о лазерных и гиперзвуковых системах, о роботизированной технике.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15-ти запусков космических аппаратов различного назначения, на орбиту выведен 21 спутник. На сегодняшний день в составе российской орбитальной группировки находится более 160 космических аппаратов.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ.