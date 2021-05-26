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Профессор МПГУ Д.А.Гусев. “Софизмы и логические парадоксы”

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Когда ребенок – ровесник отца, а лжец говорит правду, или Софизмы и логические парадоксы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RkQYqT_PeXM
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