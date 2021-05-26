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Продолжать поворот на восток

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Утром в Минске выступил Лукашенко, после чего до 14-00 отвечал на вопросы (и не только он).

Если кратко то:

1. Белоруссия в ситуации с самолетам была в своем праве и все сделало правильно и по закону. В противостоянии с Западом Белоруссия будет стремиться к тому, чтобы нанести врагам неприемлемый ущерб.
2. Запад давит на Белоруссию от бессилия, потому что провалился государственный переворот 2020-го года.
3. БЧБшные протесты Лукашенко приравнял к волне неонацизма, который давят и будут давить. Пр
4. Сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии, а заявления, что МиГ–29 принуждал лайнер к посадке, вранье.
5. Трое "пропавших" с посаженного рейса, должны были потом из Вильнюса ехать в Белоруссию, так что они просто сошли раньше.
6. Самолет никто не удерживал в Минске, несколько часов экипаж вел переговоры с кем-то и не улетал, хотя мог.
7. Насчет Украины – не нравится летать через Белоруссию, летайте там где угробили 300 человек. Жирнота.
8. Миллионы украинцев стоят на западной границе вымаливая кусок хлеба, пока олигархи эшелонами вывозят чернозем.
9. Показания Протасевича и Сапеги скоро будут выложены на ТВ-Белоруссии и Ютубе. Это не революционеры, а жулики, которые сбежали за бугор.
10.ТГ-каналы работающие против Белоруссии также работают и против России. Их редакторов и админов будут искать.
11.Многовекторность исходит из экономических интересов Белоруссии, но если Запад так решил, то Белоруссия проживет без этого вектора.
12.Отношения с Россией будут укрепляться, чтобы вместе противостоять гибридным угрозам и вызовам. Россия и Китай – молодцы. А вот ЕС не молодец.
13. Провокация с флагом Белоруссии в Риге привела к патриотическому подъему и сплотила жителей Белоруссии.
14. По вхождению в состав России – это все пугалки Запада и России такая головная боль не нужна и пути интеграции у стран другие.
15. В Сочи с Путиным Лукашенко будет обсуждать в основном экономические вопросы и то, как страны будут двигаться дальше в свете происходящего.
16. Была анонсирована возможность за принятие закона о введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии.
17. По новой Конституции Белоруссии пройдет демократический и открытый референдум, где будет определено, какой будет будущая Белоруссия.
18. Если давление на Белоруссию продолжится, она будет вынуждена продолжать поворот на восток.

В целом, ожидаемая реакция.

Теперь ждем:

1. Публикации показаний Протасевича и Сапеги.
2 Результатов (или их отсутствия) переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.
3. Дальнейшего ухудшения отношений Белоруссии и ЕС (с опцией разрыва дип.отношений с еще рядом стран – Литва первая на очереди).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6797919.html
Метки: белоруссия, Видео, ес, лукашенко, протасевич, Россия
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