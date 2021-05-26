Утром в Минске выступил Лукашенко, после чего до 14-00 отвечал на вопросы (и не только он).



Если кратко то:

1. Белоруссия в ситуации с самолетам была в своем праве и все сделало правильно и по закону. В противостоянии с Западом Белоруссия будет стремиться к тому, чтобы нанести врагам неприемлемый ущерб.

2. Запад давит на Белоруссию от бессилия, потому что провалился государственный переворот 2020-го года.

3. БЧБшные протесты Лукашенко приравнял к волне неонацизма, который давят и будут давить. Пр

4. Сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии, а заявления, что МиГ–29 принуждал лайнер к посадке, вранье.

5. Трое "пропавших" с посаженного рейса, должны были потом из Вильнюса ехать в Белоруссию, так что они просто сошли раньше.

6. Самолет никто не удерживал в Минске, несколько часов экипаж вел переговоры с кем-то и не улетал, хотя мог.

7. Насчет Украины – не нравится летать через Белоруссию, летайте там где угробили 300 человек. Жирнота.

8. Миллионы украинцев стоят на западной границе вымаливая кусок хлеба, пока олигархи эшелонами вывозят чернозем.

9. Показания Протасевича и Сапеги скоро будут выложены на ТВ-Белоруссии и Ютубе. Это не революционеры, а жулики, которые сбежали за бугор.

10.ТГ-каналы работающие против Белоруссии также работают и против России. Их редакторов и админов будут искать.

11.Многовекторность исходит из экономических интересов Белоруссии, но если Запад так решил, то Белоруссия проживет без этого вектора.

12.Отношения с Россией будут укрепляться, чтобы вместе противостоять гибридным угрозам и вызовам. Россия и Китай – молодцы. А вот ЕС не молодец.

13. Провокация с флагом Белоруссии в Риге привела к патриотическому подъему и сплотила жителей Белоруссии.

14. По вхождению в состав России – это все пугалки Запада и России такая головная боль не нужна и пути интеграции у стран другие.

15. В Сочи с Путиным Лукашенко будет обсуждать в основном экономические вопросы и то, как страны будут двигаться дальше в свете происходящего.

16. Была анонсирована возможность за принятие закона о введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии.

17. По новой Конституции Белоруссии пройдет демократический и открытый референдум, где будет определено, какой будет будущая Белоруссия.

18. Если давление на Белоруссию продолжится, она будет вынуждена продолжать поворот на восток.

В целом, ожидаемая реакция.

Теперь ждем:

1. Публикации показаний Протасевича и Сапеги.

2 Результатов (или их отсутствия) переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.

3. Дальнейшего ухудшения отношений Белоруссии и ЕС (с опцией разрыва дип.отношений с еще рядом стран – Литва первая на очереди).