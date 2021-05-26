Флот НАТО против флота ВМФ России. Константин Сивков
Какое оснащение у военных флотов США и Британии? В чём преимущество ВМФ России?
00:56 Рост напряжения на границе с Украиной, попытки английских эсминцев войти в акваторию Черного моря заставляют задуматься о Российских ВМФ.
В каком состоянии находится флот нашей страны?
Каков процент новых боевых судов?
Что является сильной стороной наших ВМФ?
Как вооружен наш потенциальный противник?
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19:40 Актуален в реалиях 2021 года и стратегии гибридной войн большой флот?