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Флот НАТО против флота ВМФ России. Константин Сивков

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Какое оснащение у военных флотов США и Британии? В чём преимущество ВМФ России?

00:56 Рост напряжения на границе с Украиной, попытки английских эсминцев войти в акваторию Черного моря заставляют задуматься о Российских ВМФ.
В каком состоянии находится флот нашей страны?
Каков процент новых боевых судов?
Что является сильной стороной наших ВМФ?
Как вооружен наш потенциальный противник?
18:59 Дарим Книгу
19:40 Актуален в  реалиях 2021 года и стратегии гибридной войн большой флот?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LZi_KQ5JoUQ
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