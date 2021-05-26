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“Его представления о русских рухнули, майор опустил голову, заплакал и всё рассказал…”

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Случай, произошедший зимой 1943 года на Карельском фронте, когда советские разведчики привели из немецкого тыла здоровенного майора. Но допросить его не получалось до тех пор пока не позвали Дьяконова Игоря Михайловича. Немец после разговора с переводчиком опустил голову, согнулся и будто сломался, несколько минут приходил в себя, его представления о русских рухнули, а после заплакал и всё рассказал…  – Из воспоминания о войне Никулин Николай Николаевич

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"На допросах он молчал, презрительно смотрел на своих противников с высоты своего двухметрового роста. Можно было предположить, о чем он думал: « Мол ничего не скажу этим варварам Востока!…». Его допрашивали много раз,  но всё безуспешно. Наконец, кто-то из переводчиков, устав лупить немца, решил обратиться к Игорю Михайловичу Дьяконову, которого здесь недолюбливали: пусть этот «штатский интеллигент» попробует, но наверняка, если уж нам немец не сказал ни слова, то и ему ничего не скажет… Когда Игорь Михайлович пришел к пленному майору, он предложил немцу закурить и, помолчав, спросил у него: «Кем Вы были до войны?». Тот удивился: немецкий язык этого русского был безупречен…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YPf3f6G6soI
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