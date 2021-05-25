Почему у нас и на Западе непреодолимая разница в отношении к празднованию Дня Победы? Что для них значила эта война, и почему для них Победа – не праздник? Как вышло, что вся континентальная Европа – проигравшая сторона во Второй мировой? Какой вопрос в войне решал Советский Союз, и кто единственный победитель этой войны? Об этом говорит историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

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