24 мая чествуют святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку. Вместе с Россией этот праздник отмечают ещё 12 стран мира. Его основная идея – тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.

Новая буквенная система получила название «кириллица» по имени одного из братьев, который до монашества носил имя Константин. Миссионер много лет совершенствовал свои познания в науках и изучал разные языки, вследствие чего смог существенно изменить греческую азбуку, адаптировав её под славянскую звуковую систему. После чего братья перевели на славянский язык тексты Евангелия, Псалтыря и Апостола. Спустя время Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, где были описаны главные нормы христианского мира. Это доказало, что новый литературный язык может использоваться славянами в разных сферах общественной жизни. Наследие святых оказало огромное влияние на развитие русской книжности и литературы, а также культуру Руси и других славянских государств.

День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

По случаю Дня славянской письменности и культуры сегодня по всей России проходят праздничные мероприятия, концерты.

Стоит отметить, что сегодня своё тезоименитство (именины духовенства) отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент РФ направил главе РПЦ поздравительную телеграмму.

«Примите сердечные поздравления с Днём Вашего тезоименитства. Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали Вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за её пределами. Вы неустанно направляете свои усилия на дела просвещения и благотворительности, уделяете огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству церкви и государства. Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго», – отметил Владимир Путин.

По материалам сайта Президента РФ, РИА ФАН, «Парламентской газеты»