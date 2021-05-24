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Сага о РОСАТОМе – «ИГЛА» В АЗИИ. Мир Вокруг «Иглы» часть 3. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Сага о РОСАТОМе «ИГЛА» В АЗИИ. Мир Вокруг «Иглы» часть 3. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Тут она – европейская, сплошная центрифуга Циппе. Можно сколько угодно ругать ватников и клясть царство Мордора, но от нас секреты такого уровня не уплывали никогда: мы слишком хорошо понимали, что 1000 центрифуг – это топливо для АЭС, а 1 000 000 центрифуг – уже высокообогащенный уран и Бомба. Да, URENCO юридически ограниченная условиями патента Циппе – но это только в том случае, если соблюдать подписанные договоры. И Запад успешно вырастил себе пирата, почему-то рассчитывая, что он будет один.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o-bHcvrZtBY
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