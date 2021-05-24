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Полнолуние 26 мая: что нужно успеть сделать и чего опасаться

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Последнее полнолуние весны 2021 года состоится 26 мая в 14:15 по Киеву. Оно особенно тем, что совпадает с затмением, которое откроет так называемый летний коридор затмений.

В астрологии считается, что в полнолуние открываются новые возможности, у людей становится больше энергии, однако, вместе с тем, такой период является достаточно опасным. Что нужно сделать в полную Луну и как уберечься от ее негативного воздействия, выяснял OBOZREVATEL.

Что нужно сделать в полнолуние 26 мая 2021 года

В период полнолуния появится возможность изменить свою судьбу, полагают астрологи. Несколько дней до и после него – подходящее время для избавления от всего не нужного и наполнения жизнь действительно важными вещами.

Речь идет не только о материальных предметах, но и о мыслях, жизненных принципах, окружающих людях.

Рекомендуется сделать генеральную уборку дом и проанализировать жизненную ситуацию. Утратившие актуальность установки необходимо заменить новыми и полезными.

Также можно заняться поисками нового наставника, это может быть кто-то из окружения, тот, кто достиг успехов благодаря своим трудам и способностям.

Что нельзя делать в полнолуние и затмение 26 мая 2021 года

Затмение 26 мая астрологи называют кризисным, после которого наступит достаточно конфликтный и травмоопасный период. "Будет много неясности. Обещает поменять наши ценности", – считает астролог Наталья Анисимова.

В свою очередь, астролог Вера Хубелашвили отмечает, что затмение "вскрывает внутренние блоки каждого: "Тогда на поверхности оказывается то, что скрывалось от самого себя какое-то время. И нам это может не понравиться. Поэтому такие кармические периоды мы переносим очень тяжело".

В то же время астролог Наталья Ларичева предупреждает: затмение может привести к тому, что "что-то сложившееся может пошатнуться", поэтому "очень важно не наделать ошибок и беречь то, что вам дорого".

"Подумайте, туда ли идете, тем ли путем, все ли для этого знаете, сделали. Это замечательный шанс пересмотреть что-то в себе и почувствовать правильное решение", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 году ожидаются и другие астрономические события, такие как ретроградный Сатурн и ретроградный Меркурий. Считается, что в период ретроградности замедляются и нарушаются все процессы, которым покровительствует конкретная планета.

Источник: https://news.obozrevatel.com/society/polnolunie-26-maya-chto-nuzhno-uspet-sdelat-i-chego-opasatsya.htm
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