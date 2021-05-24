Действительно ли СССР не освещал высадку американцев на Луну?

Многие думают, что Советский Союз был первым, кто заговорил о том, что никакой высадки на луну не было, и все было снято в ангарах Голливуда. Некоторые считают, что, о высадке на луну в СССР рассказывали, но при этом пытались всячески принизить успехи американской лунной программы.

И я решил разобраться, что из этого миф, а что правда.

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