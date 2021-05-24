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Как СССР Отреагировал на Высадку Американцев на Луну?

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Действительно ли СССР не освещал высадку американцев на Луну?
Многие думают, что Советский Союз был первым, кто заговорил о том, что никакой высадки на луну не было, и все было снято в ангарах Голливуда. Некоторые считают, что, о высадке на луну в СССР рассказывали, но при этом пытались всячески принизить успехи американской лунной программы.
И я решил разобраться, что из этого миф, а что правда.

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Метки: американцы на луне, Аполлон 11, высадка на луну
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