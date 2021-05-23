Военная приемка. Титановые подлодки. «Барракуда» и «Кондор»
Этот фильм посвящен самым загадочным многоцелевым атомным подводным лодкам, единственным в мире сделанным из титана. На сегодняшний день в составе флота их всего четыре, и все они относятся к двум проектам, 945 «Барракуда» и 945А «Кондор». «Военная приемка» попадет на борт этих уникальных кораблей, и впервые на телевидении по-настоящему подробно расскажет о них. Вы увидите, как устроены титановые подводные лодки, чем вооружены, а также узнаете, на каких скоростях они носятся под водой.