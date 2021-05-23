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Тайная жизнь наших предков: неизвестные кроманьонцы. Д. Перетолчин, А. Белов

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В сегодняшнем выпуске Александр Белов в беседе с Дмитрием Перетолчиным расскажет нам о темных местах древней истории наших предшественников — кроманьонцев. Кто их предки? Неандертальцы? Гейдельбергцы? Эректусы? А может быть ранние сапиенсы Африки? Культура, быт, магия, искусство, религия, хозяйство, технологии кроманьонцев, что нам известно? Была ли у них некая сверхзадача, в отличие от их предшественников? Вероятно была. Современная цивилизация выросла из культуры и религии кроманьонцев. Великий потоп — геологическая катастрофа происшедшая двенадцать с половиной тысяч лет назад, прекратила существование общества кроманьонцев и положила начало обществу современных людей.

Полное видео смотрите по ссылке: https://nday.club/video/iy2vA9vkPhNDH…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iVnFjk-9_OM
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