Тайная жизнь наших предков: неизвестные кроманьонцы. Д. Перетолчин, А. Белов
В сегодняшнем выпуске Александр Белов в беседе с Дмитрием Перетолчиным расскажет нам о темных местах древней истории наших предшественников — кроманьонцев. Кто их предки? Неандертальцы? Гейдельбергцы? Эректусы? А может быть ранние сапиенсы Африки? Культура, быт, магия, искусство, религия, хозяйство, технологии кроманьонцев, что нам известно? Была ли у них некая сверхзадача, в отличие от их предшественников? Вероятно была. Современная цивилизация выросла из культуры и религии кроманьонцев. Великий потоп — геологическая катастрофа происшедшая двенадцать с половиной тысяч лет назад, прекратила существование общества кроманьонцев и положила начало обществу современных людей.
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