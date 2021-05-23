История подошла к развилке. Преодолеет ли человечество кризис всех институтов. А. Фурсов
Сегодня на развилке земной цивилизации, когда под вопросом дальнейшее существование институтов государства, частной собственности, семьи, так же происходит кризис основных исторически сложившихся идеологий — консервативной, либеральной и марксистской… Во второй лекции цикла "Субъект и Система" Андрей Фурсов рассматривает понятие идеологии, как формы духовной организации.
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