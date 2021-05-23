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1982-1983. Немцы путешествуют по Советскому Союзу

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01. 1982. Продавец дынь в Алма-Ате
01. 1982. Продавец дынь в Алма-Ате

02. 1982. Свадьба в Алма-Ате
02. 1982. Свадьба в Алма-Ате

03. 1982. Мемориал павшим героям «Великой Отечественной войны» в Алма-Ате
03. 1982. Мемориал павшим героям «Великой Отечественной войны» в Алма-Ате

04. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате
04. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате

05. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате
05. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате

06. 1982. Полет над пустыней из Алма-Аты в Ташкент
06. 1982. Полет над пустыней из Алма-Аты в Ташкент

07. 1982. Старик рекламирует печатную продукцию в старом городе Ташкента
07. 1982. Старик рекламирует печатную продукцию в старом городе Ташкента

08. 1982. Портрет Сталина в машине в Ташкенте
08. 1982. Портрет Сталина в машине в Ташкенте

09. 1982. Танцующие женщины перед пропагандистским плакатом в Ташкенте
09. 1982. Танцующие женщины перед пропагандистским плакатом в Ташкенте”

10. 1982. Женщины в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд
10. 1982. Женщины в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд

11. 1982. Пожилая женщина в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд
11. 1982. Пожилая женщина в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд

12. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа
12. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа

13. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа (2)
13. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа

14. 1983. Студенты поднимаются на Эльбрус
14. 1983. Студенты поднимаются на Эльбрус

15. 1983. Студент во время восхождения на Эльбрус должен защитить себя от повышенной радиации с помощью очков и наносника
15. 1983. Студент во время восхождения на Эльбрус должен защитить себя от повышенной радиации с помощью очков и наносника

16. 1983. Студенты спускаются с Эльбруса
16. 1983. Студенты спускаются с Эльбруса

17. 1983. Киев. Уличная торговля мясом
17. 1983. Киев. Уличная торговля мясом

18. 1983. Толпа в центре Киева
18. 1983. Толпа в центре Киева

19. 1983. Дом Михаила Булгакова в Киеве
19. 1983. Дом Михаила Булгакова в Киеве

20. 1983. Дом Михаила Булгакова в Киеве

21. 1983. Дом Михаила Булгакова в Киеве

22. 1983. Старуха в переулке. Киев
22. 1983. Старуха в переулке. Киев
Источник: https://humus.livejournal.com/7776828.html
Метки: алма-ата, Киев, Россия, самарканд, средняя азия, ташкент, туркестан
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