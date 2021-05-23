1982-1983. Немцы путешествуют по Советскому Союзу
01. 1982. Продавец дынь в Алма-Ате
02. 1982. Свадьба в Алма-Ате
03. 1982. Мемориал павшим героям «Великой Отечественной войны» в Алма-Ате
04. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате
05. 1982. Киноплакат на стене в Алма-Ате
06. 1982. Полет над пустыней из Алма-Аты в Ташкент
07. 1982. Старик рекламирует печатную продукцию в старом городе Ташкента
08. 1982. Портрет Сталина в машине в Ташкенте
09. 1982. Танцующие женщины перед пропагандистским плакатом в Ташкенте”
10. 1982. Женщины в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд
11. 1982. Пожилая женщина в переулках мемориального комплекса Шахи-Зинда. Самарканд
12. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа
13. 1983. Покрытый облаками Эльбрус в горах Кавказа
14. 1983. Студенты поднимаются на Эльбрус
15. 1983. Студент во время восхождения на Эльбрус должен защитить себя от повышенной радиации с помощью очков и наносника
16. 1983. Студенты спускаются с Эльбруса
17. 1983. Киев. Уличная торговля мясом
18. 1983. Толпа в центре Киева
19. 1983. Дом Михаила Булгакова в Киеве
22. 1983. Старуха в переулке. Киев