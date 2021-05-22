Похоже, скоро западным социальным сетям будет совсем не сладко. Депутат Госдумы РФ и журналист Александр Хинштейн предложил новый законопроект, чтобы заставить некоторые медиаплощадки исполнять законы РФ. Он говорит, что, если социальной сетью пользуются более 500 тысяч россиян в сутки, то иностранная медиаплощадка будет обязана завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также отрыть официальное представительство в России.

Таким образом, западная компания сможет оперативно отвечать на вопросы пользователей, а также ей не удастся игнорировать российские законы. Все логично.

Если иностранная соцсеть не будет выполнять эти правила, то она не сможет получать деньги от рекламы, а также от самих пользователей. Банкам запретят переводить средства на счет недобросовестной организации.

Мне нравится такая идея.

Западные социальные сети вечно игнорят проблемы россиян. Например, в День России люди публиковали посты с поздравлениями, за это их заблокировали. Кроме того, медиаплощадки частенько не удаляют запрещенный контент.

Вообще, я выступаю за создание своей социальной сети, чтобы минимизировать подобные проблемы.