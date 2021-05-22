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Толстой Лев Николаевич. «Карма». Аудиокнига

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«Посылаю вам переведенную мною из американского журнала "Open Court" буддийскую сказочку под заглавием "Карма". Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той, часто с разных сторон в последнее время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть такого приспособления, посредством которого, помимо своего личного усилия, достигалось бы свое или общее благо.»

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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Детям
Возрастные ограничения: 0+

Features:
Читает: Илья Бобылев
Общее время звучания: 32 мин.
ИДДК, 2007

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xNelNUMSNAU
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