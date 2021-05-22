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Sohu: Путин одной фразой поставил на место американских «хулиганов»

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Китайские аналитики высоко оценили недавнее высказывание президента Владимира Путина. По их словам, российский лидер буквально в двух словах обнажил неприглядное «лицо» внешней политики США.

Речь идет об очередном предупреждении России внешнеполитическим оппонентам.

 «Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать – те, кто собираются это сделать – что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», – сказал глава российского государства.

Путин не уточнял, кого он конкретно имеет в виду, но китайские аналитики уверены, что он обращался в первую очередь к Соединенным Штатам. Также они считают совершенно обоснованным резкость заявления. Вашингтон сохраняет враждебное отношение к России и постоянно устраивает провокации. На этом фоне более чем уместно такой характер высказывания путина более чем уместен.

 «Россия всегда достойно отвечает на провокации США и их западных «младших братьев», будучи уверенной в своем военном потенциале», – подчеркивают обозреватели из КНР.

Китайские эксперты также отметили, что несмотря на жесткую позицию по отношению к оппонентам, Россия всегда выступает за мирное решение всех конфликтов, в отличие от США, для которых важнее всего чувствовать себя мировым гегемоном.

 «Защита интересов Соединенных Штатов ценой благополучия других стран и даже человеческих жизней – вот истинное, бесстыдное лицо Америки. Россия проявляет резкость, но такой подход хорошо работает против американских «хулиганов», – отмечают эксперты издания Sohu.

 

 

 

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