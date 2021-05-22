На этой неделе 99-ый день рождения отпраздновала Всесоюзная пионерская организация. Главной задачей общественной организации было научить детей самостоятельности и легко находить общий язык со сверстниками.

Почти век назад появилась общественная организация, в которую принимали детей от 9 до 14 лет, – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Сколько теплых воспоминаний вызывают яркие и задорные речевки у старшего поколения и само стремление скорее вступить в ряды пионеров: приходилось исправлять оценки и подтягивать поведение.

Пионеры, как бы сейчас сказали, были волонтерами и оказывали безвозмездную помощь старикам, приводили в порядок дворы и даже присматривали за соседскими малышами. Самым активным ребятам удавалось работать в пионерских лагерях.

«До конца августа отрабатывали в «Артеке». Это были великолепные дни, это было прекрасное время, которое я всегда вспоминаю с огромным удовольствием», – рассказывает заслуженный работник культуры Евгений Фаддеев.

Кстати, сеть пионерских оздоровительных лагерей раскинулась далеко за пределами Москвы, и, как говорят эксперты, – это главное достижение советской социальной политики. Ни в одной стране мира детский отдых не был настолько доступен.

В этом году легендарному оздоровительному лагерю «Артек» исполнится 96 лет. В первой смене лагеря, которая состоялась 16 июня 1925 года, приняли участие всего 80 детей из Москвы, Иваново, Вознесенска и Крыма. Прошло несколько лет, и всесоюзное учреждение отдыха стало мечтой каждого пионера СССР. Примечательно, что в Советском Союзе попасть в «Артек» было не так просто: для получения «путевки» учитывались не только школьные старания, но и достижения в пионерской работе, которую должны были отметить на городском уровне, были и квоты. Такие «привилегии» полагались для представителей малых народов и национальных меньшинств.

Исторические смены «Артека»

Перед московской Олимпиадой-80 столичным пионерам очень повезло: в «спортивное» лето большинству учебных учреждений Москвы выдали по два десятка артековских путевок. Такую смену прозвали «московской».

Самая длинная смена детского лагеря длилась 1301 день. Справедливо сказать, что стандартная смена «Артека» длится 21 день, но во время Великой Отечественной войны смена, открывшаяся 20 июня 1941 года, завершилась только через несколько лет – 12 января 1945 года. Тогда более 200 пионеров прожили тяжелые военные дни в эвакуации. Большинство ребят смогли закончить обучение в школе и уйти на фронт, откуда четырем артековцам так и не суждено было вернуться обратно. На самой длинной «военной» смене были дети из республик, которые только недавно вступили в Советский Союз, – западных областей Украины, Белоруссии, Молдавии и республик Прибалтики.

Визитная карточка советской пионерии

Главный пионерский лагерь Советского Союза стал не только примером для всех лагерей, но и местом, куда привозили иностранных гостей, чтобы показать, как живут советские ребята. За всю историю существования детского лагеря «Артек» его посетили множество знаменитых личностей. Например, первой из именитых персон, побывавших в лагере, стала немецкая коммунистка Клара Цеткин. Перед войной «Артек» посетил писатель Анри Барбюс, лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман и Долорес Ибаррури – одна из лидеров республиканской Испании. Кстати, в лагере отдыхал ее сын Рубен Ибаррури, который впоследствии стал Героем Советского Союза.

Детский оздоровительный лагерь «Артек» посещали и отечественные знаменитости. Традицию визитов заложил Аркадий Гайдар, в лагере отдыхал его сын. В 1934 году в лагерь приезжал глава советского правительства Вячеслав Молотов. Перед войной в гости успели прийти Герои Советского Союза – летчики Маврикий Слепнев и Николай Доронин, исследователь Отто Шмидт. До сих пор в лагере вспоминают советского космонавта Юрия Гагарина, который стал для лагеря не только гостем, но и другом. 18 июля 1965 года великий космонавт произнес памятные для «Артека» слова: «Для меня дорога в «Артек» пролегла через космос. Вернулся из полета и стал космическим гостем замечательной республики красных галстуков. С тех пор в «Артеке» был не раз. Я вижу, как расцветает «Артек», строится. Все больше здесь дружин, все больше советских ребят и детей из разных стран. Очень рад, что в «Артеке» открылся космический городок, и верю, что еще не один артековец станет разведчиком космических трасс».

В «Артеке» во все времена старались обеспечить детям максимальный комфорт. Раньше лагерь состоял из четырех брезентовых палаток, но, несмотря на это, каждая «комната» была оснащена кроватями, столиками и стульями. Столовая лагеря – березовый навес, под которым стояли шесть столов со свежеотглаженной белой скатертью, а пионерам полагалась собственная тканевая салфетка.

С 2014 года в МДЦ было реконструировано девять лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный». На сегодняшний день артековцы проживают в комфортных и современных корпусах со всеми необходимыми удобствами. На территории «Артека» работает Wi-Fi, есть стадионы, игровые площадки и даже бассейн. Для поддержания здоровья ребят и их сил, которые нужны подрастающему поколению на всех активностях лагеря, организовано пятиразовое сбалансированное питание.

Путевками в лагерь ребят до сих пор награждают за активные научные работы, спортивные достижения, отличную учебу в школе. Кроме того, в «Артеке» каждая смена тематическая. Недавно в МДЦ стартовала профильная программа «К мечте под парусами», которая реализуется в детском центре совместно с тематическим партнером Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт». Смена продлится до 5 июня 2021 года.

Сегодня МДЦ «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, оздоровления и отдыха. За 5 лет участниками смен стали 180 тысяч ребят из 87 стран со всего мира.