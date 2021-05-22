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Не факт! Игорь Миклашевский: убить Гитлера?

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В апреле 1943 года на одном из участков фронта к немцам перебежал сержант Красной армии. Однако уже на первом допросе выяснилось, что он был весьма непростым человеком. Известный советский спортсмен, финалист чемпионата СССР 1941 года Игорь Миклашевский к тому же приходился близким родственником человеку, которого лично знал и опекал рейхминистр народного образования и пропаганды Третьего Рейха Геббельс. Немцы не догадывались, что Миклашевский перешел линию фронта по заданию советской разведки. А в чем именно состояло это задание, знали лишь несколько человек в Москве.

Цель этой операции рассекретили только в 60-х годах. Она выглядела поистине невероятно: Миклашевский должен был ликвидировать самого Гитлера. Но как он собирался сделать это? И почему фюрер остался жив? Что помешало советскому разведчику выполнить задание? Или же покушение на фюрера было всего лишь…мифом и «операцией прикрытия» для подлинного задания Миклашевского?

Ведущий программы Арарат Кещян разберется, в чем же состояла цель секретной миссии Игоря Миклашевского и расскажет, почему о ней долгое время предпочитали не говорить.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MNeyQbSLqAM
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