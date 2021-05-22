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Корпорации забирают власть. Зачем мировая элита создала криптовалюты. Ф. Лисицын

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Как биткоин из свободной валюты превратился в мощнейший инструмент нового финансового правительства. Чем выгодно мировой элите дальнейшее раздувание криптовалютного пузыря. Почему биткоин стал идеальной валютой теневого мира и зачем китайцы вводят свой, зеленый, биткоин. Всё, что нужно знать о биткоине и криптовалютах, рассказывает Фёдор Лисицын.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E1_mptSMYuM
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