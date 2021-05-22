Главная » Вооруженные силы, Творчество

Китайские аналитики рассказали, как Россия парализует НАТО в случае войны

66 0

9999

Россия обладает передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые делают современные истребители США беззащитными. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu. 

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут агрессивную политику и пытаются сомкнуть стратегическое кольцо вокруг российской территории. Однако Россия достойно отвечает на вызов западных оппонентов и готова к встрече непрошенных гостей. Передовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», поступивший в распоряжение российских военных, успешно себя зарекомендовал, в том числе, во время маневров.

«Узнав об этом, Североатлантический альянс и Вашингтон пришли в ярость. Эта система РЭБ имеет дальность действия до 5000 километров, и даже стелс-истребителю пятого поколения F-35 некуда спрятаться», – отмечают китайские аналитики.

Иными словами, подчеркивают эксперты Sohu, как только Россия активирует свои комплексы «Мурманск-БН», силы НАТО будут практически парализованы.

 «Очевидно, на этот раз Соединенные Штаты столкнулись с настоящими трудностями», – констатируют авторы публикации.

По мнению аналитиков из Поднебесной, в современной войне средства РЭБ могут сыграть ключевую роль.

«Передовые системы радиоэлектронной борьбы делают стелс-технологии уязвимыми», – поясняет китайское издание.

В этой сфере у России есть явное преимущество: Соединенные Штаты давно утратили свое лидерство в разработках средств РЭБ. Российские средства радиоэлектронной борьбы признаны самыми эффективными в мире. Это понимают соперники Москвы в НАТО.

«Исход современной войны во многом зависит от того, кто первым перехватит инициативу, а средства РЭБ, несомненно, этому способствуют, – уверены аналитики из КНР. – Сегодня у России есть не только все виды гиперзвукового оружия, но и передовые атомные субмарины и другое грозное наступательное оружие. Комплексы РЭБ, безусловно, занимают важное место в арсенале российских военных».

Все это делает США и НАТО уязвимыми в случае возможного вооруженного столкновения с Россией, резюмируют авторы публикации.

 

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Эксперты рассказали, как Россия обошла ловушку с американским госдолгом
Китайские СМИ рассказали про трюк России с ЗРК С-350
"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?
С Россией или против России: как ведут себя «проклятые дураки»
Всё ужасное для России только начинается.
Мечты срываются
Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман.
ФРС США создана российским и китайским капиталом сто лет назад

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru