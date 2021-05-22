Россия обладает передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые делают современные истребители США беззащитными. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут агрессивную политику и пытаются сомкнуть стратегическое кольцо вокруг российской территории. Однако Россия достойно отвечает на вызов западных оппонентов и готова к встрече непрошенных гостей. Передовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», поступивший в распоряжение российских военных, успешно себя зарекомендовал, в том числе, во время маневров.

«Узнав об этом, Североатлантический альянс и Вашингтон пришли в ярость. Эта система РЭБ имеет дальность действия до 5000 километров, и даже стелс-истребителю пятого поколения F-35 некуда спрятаться», – отмечают китайские аналитики.

Иными словами, подчеркивают эксперты Sohu, как только Россия активирует свои комплексы «Мурманск-БН», силы НАТО будут практически парализованы.

«Очевидно, на этот раз Соединенные Штаты столкнулись с настоящими трудностями», – констатируют авторы публикации.

По мнению аналитиков из Поднебесной, в современной войне средства РЭБ могут сыграть ключевую роль.

«Передовые системы радиоэлектронной борьбы делают стелс-технологии уязвимыми», – поясняет китайское издание.

В этой сфере у России есть явное преимущество: Соединенные Штаты давно утратили свое лидерство в разработках средств РЭБ. Российские средства радиоэлектронной борьбы признаны самыми эффективными в мире. Это понимают соперники Москвы в НАТО.

«Исход современной войны во многом зависит от того, кто первым перехватит инициативу, а средства РЭБ, несомненно, этому способствуют, – уверены аналитики из КНР. – Сегодня у России есть не только все виды гиперзвукового оружия, но и передовые атомные субмарины и другое грозное наступательное оружие. Комплексы РЭБ, безусловно, занимают важное место в арсенале российских военных».

Все это делает США и НАТО уязвимыми в случае возможного вооруженного столкновения с Россией, резюмируют авторы публикации.