21 мая 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова — человека, сама судьба которого стала символом всей противоречивости XX века. С одной стороны — это «отец» водородной бомбы — самого страшного в истории оружия, с другой — «совесть нации» и «совесть человечества», как называли его за активную правозащитную деятельность.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвящённого юбилею академика.

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека», – в частности, говорится в послании.

В Сарове, бывшем Арзамасе-16, где Сахаров проработал почти 20 лет, этим утром торжественно открыли памятник академику. На нём он изображён молодым человеком в характерной для него позе — погружённым в размышления. С инициативой создания монумента выступил Федеральный ядерный центр, в прошлом КБ-11, где с 1950 по 1968 год работал Андрей Дмитриевич. Предложение поддержали в Российской академии наук и Росатоме.

Академик Андрей Сахаров — это не только водородная бомба и история диссидентства в СССР. Он — автор фундаментальной идеи распада протона, а ведь именно эта гипотеза и объясняет, как возникла Вселенная и почему она именно такая. Сахаров выделил принцип создания сверхсильных полей, и в этой области физики Россия до сих пор сохраняет мировое лидерство. Есть мнение, что имя учёного прозвучит ещё не раз, когда у человечества появится неограниченный источник экологически чистой энергии.

Но «совестью человечества» его называют совсем за другие заслуги. Он сначала создал самое разрушительное оружие сдерживания, а потом открыто выступил против. «Изделие-602», то есть водородную бомбу, внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самое мощное взрывное устройство, когда-либо созданное и испытанное человеком.

«Я одновременно понял весь ужас того, чем я занимаюсь. Того, что могла бы человечеству нести термоядерная война», – говорил он.

В разгар холодной войны в 1968 году The New York Times опубликовала его «размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». И это было немыслимо. Сахаров на тот момент был участником секретного проекта в закрытом городе Арзамас-16. Академика моментально отлучили от всех секретов.

В 1975 году Сахарову присудили Нобелевскую премию мира. Через четыре года в западной прессе он открыто призывает бойкотировать Олимпиаду-80. Ввод советских войск в Афганистан он называл «преступной авантюрой».

Именно из-за этой непримиримой и публичной позиции он и был на 7 лет изолирован от нежелательных контактов в закрытом тогда городе Горьком — сейчас это Нижний Новгород.

Напротив его дома на проспекте Гагарина 214 находился опорный пункт милиции, а за квартирой постоянно наблюдали. За Сахаровым везде неустанно следовали как минимум 6 человек в штатском. Супруга Андрея Дмитриевича Елена Боннэр потом вспоминала и такой случай: около кассы кинотеатра она не выдержала, обернулась к одному из группы сопровождения и спросила: а на вас тоже билет брать? О том, за какие заслуги за Сахаровым так присматривали, шушукался тогда весь город.

Михаил Горбачёв, во время перестройки, позволил семье Сахаровых вернуться в Москву, и академик, со всем своим нерастраченным энтузиазмом, ныряет в политику. Взгляды учёного совпали с повесткой разоружения, и идея мирного атома получила новый импульс. На съезде народных депутатов, который транслировался в прямом эфире, он пользуется каждым шансом, чтобы выступить с трибуны, отказываясь уходить, пока не высказался.

«Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, которое должно способствовать объединению человечества», – говорил Сахаров.

О самом себе он всегда говорил со скромностью: «Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. И я лишь старался быть на уровне собственной судьбы».

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, Первого канала.