Среда, 16.09.1987

В 13:00 был обед, в 14:00 мы поехали в аэропорт, в 15:30 выехали и прибыли в Баку в 16:30.

Баку – столица Азербайджана, расположенная на западном берегу Каспийского моря.

Снова не хватило двухместных номеров, и мы согласились переехать с нашим попутчиком и были действительно вознаграждены. Нам достался роскошный люкс отеля с двумя спальнями, гостиной с роялем, двумя ванными комнатами и прекрасным видом на город и Каспийское море с балкона.



01. Вид с балкона гостиницы



02. Вид с балкона гостиницы

Четверг 17.09.1987

После завтрака была еще одна экскурсия по городу.

Старый город. В старом городе Баку все еще есть различные средневековые азербайджанские постройки, особенно на холме, окруженном стеной.



03. В старом городе



В 12:30 был обед, затем мы проехали через уродливый новый город к храму индийских огнепоклонников 17 века, после чего была короткая прогулка на лодке по Каспийскому морю. Мы вернулись в отель по зелезной дороге. Вечером был прощальный вечер с танцами и музыкой.



11. Храм Огнепоклонников

Пятница, 18 сентября 1987 г.

Мы действительно хотели в тот день искупаться в Каспийском море, но было холодно и шел дождь. Кто хотел, мог съездить в окрестности Баку, но всем надоели достопримечательности. Номера нужно было освободить в 12:00, но мы смогли сохранить наш номер в качестве «дневной комнаты» для группы, все постепенно присоединились к нам, и мы просто остались в отеле из-за плохой погоды.

В 16:00 мы поехали в аэропорт, в 21:00 прибыли в Москву, в 22:00 были в отеле «Космос».



12. В новом городе



13. Наша группа



14. На вокзале

Суббота, 19 сентября 1987 г.

В 9:00 мы позавтракали, в 10:30 нас отвезли в аэропорт, наша группа здесь разделилась, остальные вылетели в южную Германию, нам пришлось ждать до 14:50 своего вылета в Берлин и приземлиться в 15:30 (разница во времени 2 часа)