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1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 7. Баку

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Среда, 16.09.1987
В 13:00 был обед, в 14:00 мы поехали в аэропорт, в 15:30 выехали и прибыли в Баку в 16:30.
Баку – столица Азербайджана, расположенная на западном берегу Каспийского моря.
Снова не хватило двухместных номеров, и мы согласились переехать с нашим попутчиком и были действительно вознаграждены. Нам достался роскошный люкс отеля с двумя спальнями, гостиной с роялем, двумя ванными комнатами и прекрасным видом на город и Каспийское море с балкона.


01. Вид с балкона гостиницы

02. Вид с балкона гостиницы

Четверг 17.09.1987
После завтрака была еще одна экскурсия по городу.
Старый город. В старом городе Баку все еще есть различные средневековые азербайджанские постройки, особенно на холме, окруженном стеной.


03. В старом городе

В 12:30 был обед, затем мы проехали через уродливый новый город к храму индийских огнепоклонников 17 века, после чего была короткая прогулка на лодке по Каспийскому морю. Мы вернулись в отель по зелезной дороге. Вечером был прощальный вечер с танцами и музыкой.


11. Храм Огнепоклонников

Пятница, 18 сентября 1987 г.
Мы действительно хотели в тот день искупаться в Каспийском море, но было холодно и шел дождь. Кто хотел, мог съездить в окрестности Баку, но всем надоели достопримечательности. Номера нужно было освободить в 12:00, но мы смогли сохранить наш номер в качестве «дневной комнаты» для группы, все постепенно присоединились к нам, и мы просто остались в отеле из-за плохой погоды.
В 16:00 мы поехали в аэропорт, в 21:00 прибыли в Москву, в 22:00 были в отеле «Космос».


12. В новом городе


13. Наша группа


14. На вокзале

Суббота, 19 сентября 1987 г.
В 9:00 мы позавтракали, в 10:30 нас отвезли в аэропорт, наша группа здесь разделилась, остальные вылетели в южную Германию, нам пришлось ждать до 14:50 своего вылета в Берлин и приземлиться в 15:30 (разница во времени 2 часа)

Источник: https://humus.livejournal.com/7775313.html
Метки: Баку, история, кавказ, Россия, фото
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