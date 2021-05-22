1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 7. Баку
Среда, 16.09.1987
В 13:00 был обед, в 14:00 мы поехали в аэропорт, в 15:30 выехали и прибыли в Баку в 16:30.
Баку – столица Азербайджана, расположенная на западном берегу Каспийского моря.
Снова не хватило двухместных номеров, и мы согласились переехать с нашим попутчиком и были действительно вознаграждены. Нам достался роскошный люкс отеля с двумя спальнями, гостиной с роялем, двумя ванными комнатами и прекрасным видом на город и Каспийское море с балкона.
01. Вид с балкона гостиницы
02. Вид с балкона гостиницы
Четверг 17.09.1987
После завтрака была еще одна экскурсия по городу.
Старый город. В старом городе Баку все еще есть различные средневековые азербайджанские постройки, особенно на холме, окруженном стеной.
03. В старом городе
В 12:30 был обед, затем мы проехали через уродливый новый город к храму индийских огнепоклонников 17 века, после чего была короткая прогулка на лодке по Каспийскому морю. Мы вернулись в отель по зелезной дороге. Вечером был прощальный вечер с танцами и музыкой.
11. Храм Огнепоклонников
Пятница, 18 сентября 1987 г.
Мы действительно хотели в тот день искупаться в Каспийском море, но было холодно и шел дождь. Кто хотел, мог съездить в окрестности Баку, но всем надоели достопримечательности. Номера нужно было освободить в 12:00, но мы смогли сохранить наш номер в качестве «дневной комнаты» для группы, все постепенно присоединились к нам, и мы просто остались в отеле из-за плохой погоды.
В 16:00 мы поехали в аэропорт, в 21:00 прибыли в Москву, в 22:00 были в отеле «Космос».
12. В новом городе
13. Наша группа
14. На вокзале
Суббота, 19 сентября 1987 г.
В 9:00 мы позавтракали, в 10:30 нас отвезли в аэропорт, наша группа здесь разделилась, остальные вылетели в южную Германию, нам пришлось ждать до 14:50 своего вылета в Берлин и приземлиться в 15:30 (разница во времени 2 часа)