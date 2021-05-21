Северный Поток 2 – ФРГ Испытывает Острую Необходимость в Газе. Nord Stream 2 Будет Достроен
Германия Испытывает Острую НЕОБХОДИМОСТЬ в Газе – Северный Поток-2 БУДЕТ ДОСТРОЕН! Nord Stream 2. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2)
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние уже не раз вводили санкции против строительства газопровода.
Более десятка сенаторов проголосовали за санкции. Даже Псаки усомнилась в их реализации, уж очень много европейских компаний пострадает. Хороший сегодня денек выдался. Пранкерам удалось развести президента Украины, и сегодня родился великий русский полководец Шойгу. И цифра святая 66. С днем рождения Сярошка.
Маринка выходи поболтаем. Не бойся. Брахман сегодня добрый.