Когда грянет экономический “гром”: АнтиСвифт ждёт своего часа. Анатолий Вассерман
Как США снова перехитрили сами себя с Договором по открытому небу, почему нам не дождаться отключения от Свифта и стоит ли Росатому бояться растущей китайской атомной мощи. Анатолий Вассерман анализирует актуальные события мировой политики и экономики.
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