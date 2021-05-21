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Когда грянет экономический “гром”: АнтиСвифт ждёт своего часа. Анатолий Вассерман

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Как США снова перехитрили сами себя с Договором по открытому небу, почему нам не дождаться отключения от Свифта и стоит ли Росатому бояться растущей китайской атомной мощи. Анатолий Вассерман анализирует актуальные события мировой политики и экономики.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CJuFWDC4a1s
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