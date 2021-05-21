1890. «Виды Якутской области». Часть 4
1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2
1890. «Виды Якутской области». Часть 3
Скопцы
Скопцы
Старообрядцы
Старообрядцы
Семья старообрядцев
Часовня Рождества Пресвятыя Богородицы в с.Павловск
Полуразрушенная деревянная часовня
Церковь
Переселенцы в Якутске
Поймали оленя
Оленьи упряжки
Гижигинско-Каменский тракт. Езда на оленях
Вилюйско-Олёкминский путь. Зимний бивак
Верхоянско-Булунский-Усть-Янский тракт. На привале
Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Упряжь для оленей
Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Олени в лесу
Бурлаки на Лене
Обоз с сеном
Обоз в зимнем лесу
Пешеходный мостик через замерзшую реку
Паводок
Деревенская улица после наводнения