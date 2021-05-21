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1890. «Виды Якутской области». Часть 4

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1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2
1890. «Виды Якутской области». Часть 3

Скопцы
Скопцы

Скопцы
Скопцы

Старообрядцы
Старообрядцы

Старообрядцы
Старообрядцы

Семья старообрядцев
Семья старообрядцев

Часовня Рождества Пресвятыя Богородицы в с.Павловск
Часовня Рождества Пресвятыя Богородицы в с.Павловск

Полуразрушенная деревянная часовня
Полуразрушенная деревянная часовня

Церковь
Церковь

Переселенцы в Якутске
Переселенцы в Якутске

Поймали оленя.
Поймали оленя

Оленьи упряжки
Оленьи упряжки

Гижигинско-Каменский тракт. Езда на оленях
Гижигинско-Каменский тракт. Езда на оленях

Вилюйско-Олёкминский путь. Зимний бивак
Вилюйско-Олёкминский путь. Зимний бивак

Верхоянско-Булунский-Усть-Янский тракт. На привале
Верхоянско-Булунский-Усть-Янский тракт. На привале

Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Упряжь для оленей
Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Упряжь для оленей

Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Олени в лесу
Булун-Казачье-Абый-Среднеколымский путь. Олени в лесу

Бурлаки на Лене
Бурлаки на Лене

Обоз с сеном
Обоз с сеном

Обоз в зимнем лесу
Обоз в зимнем лесу

Пешеходный мостик через замерзшую реку.
Пешеходный мостик через замерзшую реку

Паводок
Паводок

Деревенская улица после наводнения
Деревенская улица после наводнения
Источник: https://humus.livejournal.com/7773995.html
Метки: история, Россия, фото, этнография, якутская область
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