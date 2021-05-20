В новом выпуске видеоблога речь зашла о майской обложке журнала The Economist, на которой Тайвань был награждён званием самого опасного места на земле. Как это связано с кризисом и нехваткой производства в мировой экономике полупроводниковой продукции – микрочипов и тайваньским заводом TSMC, а также с хакерскими атаками на американский нефтепровод? Ответы на эти вопросы смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — Об обложке майского номера The Economist

00:59 — О «войне моторов» по Сталину

02:42 — Чем война XXI века отличается от войны XX-ого

03:35 — О тайванскьом гиганте TSMC

05:26 — О непризнанной Китайской Республике

07:59 — О дефиците полупроводников и микропроцессорах

09:51 — Хронология события мая 2021 года

14:29 — О хакерской атаке на нефтепровод США

18:36 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: