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The Economist – война за Тайвань, TSMC и кризис полупроводников

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В новом выпуске видеоблога речь зашла о майской обложке журнала The Economist, на которой Тайвань был награждён званием самого опасного места на земле. Как это связано с кризисом и нехваткой производства в мировой экономике полупроводниковой продукции – микрочипов и тайваньским заводом TSMC, а также с хакерскими атаками на американский нефтепровод? Ответы на эти вопросы смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:
00:00 — Об обложке майского номера The Economist
00:59 — О «войне моторов» по Сталину
02:42 — Чем война XXI века отличается от войны XX-ого
03:35 — О тайванскьом гиганте TSMC
05:26 — О непризнанной Китайской Республике
07:59 — О дефиците полупроводников и микропроцессорах
09:51 — Хронология события мая 2021 года
14:29 — О хакерской атаке на нефтепровод США
18:36 — Подписывайтесь на канал

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/the-economist-vojna-za-tajvan-tsmc-i-krizis-poluprovodnikov-127582
Метки: блог, Видео
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