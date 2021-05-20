Несколькими днями ранее в российской Госдуме одобрили законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В частности, ответственность предусматривается для тех, кто во всеуслышание – через СМИ, Интернет и другие площадки – будет ставить знак равенства между целями и действиями военно-политического руководства Советского Союза и Третьего рейха.

Реакция на запрет со стороны западных «демократов» и местных оппозиционеров не заставила себя ждать. Самые распространенные комментарии «экспертов» - это громкие фразы о введенном в России якобы «запрете на историческую дискуссию» или о попытках Москвы «монополизировать историческую правду», а также о «попранной режимом свободе слова» и пр.

Авторам этих громких высказываний не мешало бы задуматься вот о чем: роль и Сталина, и Гитлера, и СССР, и Германии еще в 1946 году определил международный Нюрнбергский трибунал, на котором присутствовали представители в том числе тех стран, где сегодня громче всех пытаются их оспорить. Между тем, этот процесс, пожалуй, один из наиболее широко освещенных за всю историю юриспруденции. С его выводами и материалами до сих пор не сложно ознакомиться тем, кто имеет хоть малейшее желание это сделать – после трибунала сохранилось более сорока томов материалов дела.

Несмотря даже на то, что сегодня историки и юристы по-разному относятся к самой организации трибунала – часть из них считает, Нюрнбергский трибунал - это образец объединения международных усилий в целях верховенства закона, еще часть называют его «правосудием победителей», в одном они сходятся – победители – то есть СССР и его союзники по антигитлеровской коалиции и побежденные – гитлеровская Германия и страны оси – всегда находились по разную сторону баррикад. Несмотря на оценки «скептиков» по отношению к расследованию некоторых отдельных преступлений нацистов, ясно, что сомнений, кто находился на стороне условного добра, а кто зла – никогда ни у кого не было.

Лишь в последние годы на Западе возникла тенденция сравнивать Советский Союз и Германию и ставить между коммунизмом и нацизмом знак равенства. При этом почему-то никого не смущают даже самые лежащие на поверхности различиях этих доктрин. Если говорить совсем просто, то коммунизм – это идея создания общества, в котором люди были бы обеспечены всем необходимым одинаково вне зависимости от личных возможностей, а нацизм – идея превосходства одной нации над другими, использования других наций для обеспечения потребностей одной «главной». То есть коммунизм – это скорее экономическое понятие, а нацизм – нравственное. Разумеется, в процессе построения коммунистического будущего в Советском Союзе были значительные «перегибы», это сейчас никто не отрицает. Но, как бы то ни было, цели у Москвы и у Берлина были разными.

Говорить о том, что Сталин и Гитлер делили мир на сферы влияния – тоже не правильно. Советскому Союзу и Германии до войны приходилось сотрудничать друг с другом, но это же делали и все остальные европейские страны. Но почему-то никому на Западе не приходит в голову обвинить в развязывании войны, например, Великобританию по факту Мюнхенского сговора. Хотя полномочия Германии, которые она получила в результате подписания этого соглашения Гитлера с Италией, Францией и Англией, дали рейху ряд ключевых возможностей, которые и были им использованы во время начала Второй мировой войны. Однако возмущающиеся сегодня «эксперты» и «демократы» продолжат однобоко смотреть на все вопросы, касающиеся России.