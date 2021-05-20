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Радио Аврора 20.05.2021

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Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник интеллектуал, публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, что Вы отметили за прошедшую неделю в событиях в мире и в России?

Пожалуй, самое интересное событие это очередное саморазоблачение, ну точнее, не само, а при активной помощи пранкеров известных как Вован и Лексус, разоблачение одного из крупнейших американских грантодателей фондов в поддержку демократии. Ну, как этот фонд представляет себе демократию, его руководители рассказали очень интересно, сообщив, что несмотря на то, что деятельность этого фонда в Российской Федерации запрещена, он продолжает активно работать. И через дочерние структуры и через финансирование тех, кто в свою очередь финансирует различную антигосударственную деятельность. В общем, очень поучительная беседа, хотя естественно заинтересованные рожи постараются сделать вид, что ничего не случилось. И что на самом деле так и надо. Но тем не менее я выслушал эти откровения с большим интересом, чего и всем слушателям желаю.

Ну и конечно, изрядно позабавила очередная новость с просторов Украины. А именно, что туда поступила наконец первая порция вакцины от Pfizer, но воспользоваться этой вакциной можно будет только через полгода, когда придёт вторая поставка включающая в себя какую-то спецжидкость для разведения этой вакцины перед инъекциями. Всё это было бы очень смешно, если не считать того, что из-за отсутствия, фактически полного, прививок Украина сейчас на одном из первых в мире мест по смертям от короновируса. Причём и в расчёте на душу населения и даже по абсолютной смертности она далеко не последняя. То есть запрет на использование и даже на самостоятельное производство российских вакцин обернулся колоссальным числом дополнительных смертей на Украине.

Мне об этом довольно тяжело говорить, поскольку в среду двенадцатого мая умер от короновируса мой отец, великий ученный. Великий – это без всякого преувеличения. Один из крупнейших в мире специалистов по методам составления уравнений состояния, но ещё по многим так сказать смежным теплофизическим специальностям Александр Анатольевич Вассерман. И я подозреваю, то что он не привился изрядно поспособствовало этой смерти. Во всяком случае, то что происходит сейчас на Украине, в части короновируса, можно классифицировать только как сознательное массовое убийство…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-20-05-2021/
Метки: аврора, Израиль, палестино-израильский конфликт
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