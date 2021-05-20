Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет отстаивать свои права на территорию и готова «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от неё. Такое заявление глава государства сделал на 43-м заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить её развитие. Как сказал один из наших императоров (Александр III – ред.), "нашей огромности боятся все"», – заметил он.

Путин обратил внимание, что даже после развала Советского Союза, когда «одна треть потенциала была утрачена, всё равно для кого-то Россия слишком велика».

«Действительно, потенциал колоссальный, территория остаётся самой большой в мире. 146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но всё равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи. Особенно публично. Но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этого — развитие Вооружённых сил», — подчеркнул он.

Президент уверен, что Россию продолжат сдерживать. «Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна, – предупредил он. – Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать всё для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить».

Чтобы добиться такой стратегической цели, по словам президента, нужно «делать всё, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину».

Путин обратил внимание на то, что «великое поколение победителей [в Великой Отечественной войне], к сожалению, уходит», поэтому, по его словам, «тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы».

«Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны, независимо от того, как она называлась – Российская империя, Советский Союз, Россия, – предпринимались в разные времена и исторические эпохи, при разном политическом строе. Одни и те же подходы и принципы. Принцип один, вернее, причина одна сдерживания России: чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чём воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан. Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников, – сказал он. – Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем. Мы, как уже не раз говорил, безусловно, будем опираться на факты, делать всё, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к её героям, к своим предкам».

Президент поручил продолжить рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, чтобы у граждан имелась возможность выяснить судьбу, фронтовой путь их родных. Также, по его словам, необходимо развивать такие проекты, как «Без срока давности», «который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы». Путин считает, что они должны быть шире представлены и в школах, вузах. Глава государства отметил и важность работы поисковых движений, деятельности по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавив, что подчас эта работа связана с определённой опасностью.

«В целом принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием», – заключил он.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, «Интерфакса»